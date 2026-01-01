Nasaďte MistServer s instalací na jedno kliknutí.
Plně vybavená open-source mediální sada nástrojů pro vytváření a doručování stabilních aplikací pro internetové streamování ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem MistServer vytvořit
MistServer je open-source, plně vybavená sada nástrojů pro streamování médií, navržená pro tvorbu internetových streamovacích aplikací. Podporuje širokou škálu vstupních a výstupních protokolů — včetně RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT a RTSP — což vám umožňuje přijímat, zpracovávat a doručovat média jakémukoli přehrávači nebo zařízení. Vestavěné webové uživatelské rozhraní (UI) na portu 4242 poskytuje kompletní konfiguraci serveru, správu streamů a monitorování v reálném čase bez dalších nástrojů.
MistServer, navržený pro vývojáře vytvářející over-the-top (OTT) streamovací aplikace, je lehký, modulární a zdarma k použití pro jakýkoli účel, včetně komerčního. Vlastní hosting na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vaší streamovací infrastrukturou bez poplatků za diváka nebo závislostí na třetích stranách.
Hlavní funkce MistServer
Multiprotokolová podpora
Přijímejte a doručujte streamy přes RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT a RTSP z jednoho serveru bez konfigurace pluginů.
Webová konfigurace
Konfigurujte streamy, spravujte vstupy a monitorujte výkon serveru z vestavěného webového rozhraní bez přístupu k příkazovému řádku.
Nízkolatenční streamování
Možnosti výstupu SRT a WebRTC umožňují streamování s latencí pod jednu sekundu pro živé události a interaktivní aplikace.
OTT aplikace připravená
Vytvořeno pro vývojáře, kteří vytvářejí streamovací platformy OTT, MistServer se stará o vrstvu doručování médií, abyste se mohli soustředit na svou aplikaci.
Modulární architektura
Odeberte nepoužívané binární soubory protokolu, abyste snížili nároky na server, a ponechejte pouze streamovací protokoly, které vaše aplikace vyžaduje.
Proč provozovat MistServer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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