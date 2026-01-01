Nasaďte changedetection.io jednoklikovou instalací.
Nástroj pro monitorování změn webových stránek s vlastním hostingem, který vás upozorní, když se aktualizuje obsah, ceny nebo prvky stránky.
Vyberte si VPS balíček pro changedetection.io
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem changedetection.io vytvořit
changedetection.io je samoobslužná platforma pro monitorování webových stránek, která detekuje změny a upozorňuje vás na ně na jakékoli webové stránce — od aktualizací obsahu a kolísání cen po doplnění zásob a regulační změny. Přesahuje pouhé kontroly dostupnosti tím, že vám umožňuje cílit na konkrétní prvky stránky pomocí selektorů CSS, XPath, JSONPath nebo vizuálního výběru, a využívá integrovaný prohlížeč Playwright Chrome k monitorování stránek vykreslovaných pomocí JavaScriptu a webů, které vyžadují přihlášení.
Vlastní hosting udržuje vaše monitorovací cíle, konkurenční zpravodajství a data o oznámeních zcela soukromá, bez poplatků za stránku nebo za kontrolu, bez ohledu na to, kolik webů nebo jak často je monitorujete.
Hlavní funkce changedetection.io
Podpora javascriptových stránek
Integrovaný prohlížeč Playwright vykresluje dynamické jednostránkové aplikace a zpracovává přihlašovací toky, které základní nástroje pro monitorování HTTP nemohou dosáhnout.
Přesné cílení prvků
Selektory CSS, XPath, JSONPath a vizuální výběr vám umožňují sledovat přesně ten obsah, na kterém záleží, namísto celé stránky.
Upozornění na cenu a dostupnost
Nastavte cenové prahy a spouštěče klíčových slov, abyste byli upozorněni pouze tehdy, když cena produktu klesne pod vaši cílovou cenu nebo se vrátí na sklad.
Více než 70 oznamovacích kanálů
Odesílejte upozornění na Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks a desítky dalších služeb prostřednictvím knihovny Apprise bez další konfigurace.
Historie změn s náhledem rozdílů
Každá zjištěná změna je uložena a vizuálně zvýrazněna, takže můžete přesně zkontrolovat, co se změnilo a kdy, aniž byste museli znovu navštěvovat původní stránku.
Proč provozovat changedetection.io u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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