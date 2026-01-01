Nasaďte iTop jedním kliknutím.
Open-source platforma ITSM a CMDB pro správu IT služeb, infrastruktury a workflow podpory.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem iTop vytvořit
iTop (portál pro IT operace) je plně open-source, webová platforma pro správu IT služeb postavená na osvědčených postupech ITIL. Kombinuje výkonnou databázi pro správu konfigurací s moduly pro helpdesk, správu incidentů, problémů, změn a služeb – vše v jedné samostatně hostované aplikaci.
Na rozdíl od SaaS ITSM nástrojů, které účtují poplatky za agenta, vlastní hostování iTop na vašem vlastním VPS poskytuje vašemu IT týmu plnou kontrolu nad vašimi daty, přizpůsobením a integracemi. iTop můžete rozšířit pomocí doplňků z iTop Hubu a přizpůsobit jej vašim specifickým provozním pracovním postupům.
Hlavní funkce iTop
Integrovaná CMDB
Sledujte všechna IT aktiva a jejich vztahy v plně přizpůsobitelné databázi s grafickou analýzou dopadů.
Incident a helpdesk
Spravujte tikety podpory se sledováním SLA, oznámeními uživatelům a úplnou auditní stopou všech provedených akcí.
Řízení změn
Plánujte a schvalujte změny pomocí strukturovaných pracovních postupů, které udržují vaše IT prostředí stabilní a dohledatelné.
Katalog služeb
Definujte a spravujte nabídky služeb, smlouvy a cíle SLA napříč celou vaší IT organizací.
Rozšiřitelný pomocí doplňků
Rozšiřte iTop o komunitní a komerční rozšíření z iTop Hubu bez úpravy základního kódu.
Proč provozovat iTop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.