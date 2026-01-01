Nasaďte ChiefOnboarding pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro nástup nových zaměstnanců, která automatizuje HR procesy a integrace se Slackem.
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Co všechno můžete s produktem ChiefOnboarding vytvořit
ChiefOnboarding je bezplatná platforma pro onboarding zaměstnanců s otevřeným zdrojovým kódem, která pomáhá HR týmům a manažerům automatizovat celý proces zapracování nových zaměstnanců – od kontrolních seznamů před nástupem po zřizování účtů a přidělování úkolů. Noví zaměstnanci mohou dokončit svůj onboarding prostřednictvím webového portálu nebo přímo přes Slack bota, díky čemuž je proces přirozený bez ohledu na to, kde pracují.
Vlastní hostování ChiefOnboarding na vašem VPS udržuje citlivá data zaměstnanců plně pod vaší kontrolou, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na dodavateli. Podporuje více jazyků a časových pásem, díky čemuž je praktický pro distribuované a mezinárodní týmy.
Hlavní funkce ChiefOnboarding
Automatizované pracovní postupy
Spouštějte úkoly, připomenutí a zřizování účtů automaticky na základě milníků onboardingu a konfigurovatelných časových os.
Integrace Slack bota
Noví zaměstnanci mohou plnit úkoly a přistupovat ke zdrojům přímo v aplikaci Slack, aniž by museli přepínat na samostatný webový portál.
Přípravné sekvence
Spusťte proces onboardingu před prvním dnem s automatizovanými přednástupními kontrolními seznamy a uvítací komunikací.
Vícejazyčná podpora
Podporujte distribuované a mezinárodní týmy s vestavěnou podporou pro více jazyků a plánováním zohledňujícím časová pásma.
Sledování úkolů a zdrojů
Přiřazujte úkoly, sdílejte dokumenty a sledujte dokončení napříč celým procesem onboardingu z jednoho ovládacího panelu.
Proč provozovat ChiefOnboarding u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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