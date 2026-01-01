Nasaďte Tracktor jedním kliknutím.
Open-source platforma pro sledování vozidel a správu vozového parku k monitorování svých vozidel a majetku na jednom místě.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tracktor vytvořit
Tracktor je open-source webová aplikace pro sledování vozidel a správu vozového parku, navržená tak, aby jednotlivcům a malým podnikům poskytla úplný přehled o jejich vozidlech a majetku. Poskytuje přehledný dashboard s vlastním hostováním pro zaznamenávání jízd, správu vozidel a monitorování aktivity vozového parku — bez poplatků za předplatné nebo sdílení dat s třetími stranami.
Postavený na odlehčeném stacku Node.js s úložištěm SQLite, Tracktor se snadno nasazuje a vyžaduje minimální zdroje. Vaše data vozového parku zůstávají na vašem vlastním serveru, což vám dává plnou kontrolu nad přístupem, soukromím a uchováváním dat. Návštěvníci, kteří přicházejí poprvé, jsou vyzváni k registraci administrátorského účtu, díky čemuž je počáteční nastavení bezproblémové.
Hlavní funkce Tracktor
Správa vozidel
Přidejte a uspořádejte svůj celý vozový park na jednom místě a sledujte každé vozidlo s jeho vlastním profilem, podrobnostmi a historií aktivit.
Záznam jízdy
Zaznamenávejte jízdy s počátečními a koncovými body, vzdálenostmi a časovými razítky, abyste si vytvořili přesnou historii používání vozidla a tras.
Soukromí na vlastním hostingu
Všechna data vozového parku jsou uložena na vašem vlastním serveru – žádné sledovací služby třetích stran, žádné poplatky za předplatné a žádná závislost na dodavateli.
Lehké úložiště SQLite
Pro trvalé úložiště využívá SQLite, čímž je nasazení jednoduché a úsporné na zdroje, bez nutnosti samostatného databázového serveru.
Ověření uživatele
Vestavěné ověřování zabezpečuje přístup k vašim datům vozového parku a registrace při první návštěvě zjednodušuje počáteční nastavení.
Proč provozovat Tracktor u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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