Nasaďte Mautic jedním kliknutím.
Open-source platforma pro marketingovou automatizaci pro e-mailové kampaně, bodování potenciálních zákazníků a vícekanálové zapojení zákazníků.
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Co všechno můžete s produktem Mautic vytvořit
Mautic je plně open-source platforma pro marketingovou automatizaci, která dává podnikům plnou kontrolu nad jejich kampaněmi, kontaktními údaji a zákaznickými cestami. Na rozdíl od marketingových nástrojů SaaS, které účtují poplatek za kontakt, Mautic běží na vaší vlastní infrastruktuře – žádné opakované poplatky za platformu, žádné sdílení dat s třetími stranami a žádná závislost na dodavateli.
Vlastní hostování Mauticu na VPS udržuje vaše zákaznická data pod vaší přímou kontrolou – což je klíčové pro požadavky GDPR a datové suverenity. Bez cen za kontakt můžete škálovat své marketingové operace bez sankcí za náklady, přičemž si zachováte plné vlastnictví každého e-mailu, kampaně a interakce s potenciálním zákazníkem.
Hlavní funkce Mautic
Automatizace e-mailových kampaní
Vytvářejte automatizované drip kampaně a hromadné e-maily pomocí drag-and-drop editoru, dynamické personalizace obsahu a A/B testování.
Bodování a sledování potenciálních zákazníků
Bodujte kontakty na základě návštěv stránek, otevření e-mailů, odeslání formulářů a vlastních událostí pro prioritizaci následné komunikace ve správný okamžik.
Vizuální tvůrce kampaní
Navrhujte komplexní vícestupňové zákaznické cesty pomocí editoru pracovních postupů založeného na plátně, který propojuje podmínky, akce a rozhodnutí.
Segmentace kontaktů
Segmentujte kontakty dynamicky pomocí údajů o chování, demografických údajů a vlastních polí, abyste cílili na správné publikum pro každou kampaň.
Vícekanálové oslovení
Oslovte kontakty prostřednictvím e-mailu, SMS, push oznámení a webových oznámení z jediné platformy s jednotným sledováním zapojení.
Proč provozovat Mautic u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.