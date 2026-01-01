Implementujte TaxHacker pomocí instalace na jedno kliknutí.
Samoobslužný účetní nástroj s AI, který automaticky extrahuje data z účtenek a faktur pro OSVČ a malé podniky.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem TaxHacker vytvořit
TaxHacker je open-source účetní aplikace poháněná umělou inteligencí, vytvořená pro freelancery, nezávislé vývojáře a malé podniky. Eliminuje ruční zadávání dat pomocí velkých jazykových modelů k automatickému extrahování částek, dat, obchodníků, daňových údajů a položek z nahraných účtenek a faktur.
Na rozdíl od účetních nástrojů SaaS běží TaxHacker zcela na vaší vlastní infrastruktuře — vaše finanční dokumenty nikdy neopustí váš server. Podporuje více než 170 světových měn s automatickou historickou konverzí směnných kurzů, funguje s OpenAI, Google Gemini, Mistral nebo lokálními modely přes Ollama a umožňuje vám vytvářet vlastní kategorie a AI výzvy přizpůsobené vašim specifickým obchodním procesům.
Hlavní funkce TaxHacker
Extrakce dokumentů pomocí AI
Automaticky analyzuje účtenky a faktury, aby extrahoval částky, data, obchodníky a daňové údaje bez ručního zadávání.
Podpora více měn
Sleduje transakce napříč více než 170 měnami a 14 kryptoměnami s automatickou konverzí historických směnných kurzů.
Flexibilní LLM poskytovatelé
Funguje s OpenAI, Google Gemini, Mistral nebo lokálními modely jako Ollama – vyberte si poskytovatele, který vyhovuje vašim potřebám ohledně soukromí a nákladů.
Vlastní kategorie
Vytvořte personalizované kategorie, projekty a pole s vlastními AI prompty přizpůsobenými vašim specifickým firemním pracovním postupům.
Plná kontrola dat
Všechny finanční dokumenty zůstávají na vašem vlastním serveru – žádné služby třetích stran nikdy neuvidí vaše citlivá obchodní data.
Hromadné operace
Pokročilé filtrování, fulltextové vyhledávání, hromadné operace a export dat usnadňují přípravu na daňové období.
Proč provozovat TaxHacker u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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