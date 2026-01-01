Nainstalujte ErsatzTV jedním kliknutím.
IPTV server s vlastním hostováním, který přeměňuje osobní mediální knihovnu na vlastní 24hodinové živé televizní kanály s elektronickým programovým průvodcem.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ErsatzTV vytvořit
ErsatzTV je open-source platforma s vlastním hostingem, která přemění osobní mediální knihovnu – Plex, Jellyfin, Emby nebo lokální soubory – na živé, na míru naplánované televizní kanály se skutečným elektronickým programovým průvodcem. Kanály se streamují jako M3U/HLS playlisty, které může naladit jakýkoli klient podporující IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, chytré televize, set-top boxy a mobilní aplikace.
Vlastní hostování ErsatzTV na vašem vlastním VPS vám poskytne soukromou náhradu klasické kabelové televize, vytvořenou výhradně z médií, která již vlastníte, aniž byste se museli přihlašovat k streamovací službě nebo byli rušeni reklamami. Naplánujte tematické maratony, rotace ve stylu zpráv, hudební videokanály nebo programové bloky pro děti a poté je sledujte na jakémkoli zařízení, které podporuje IPTV.
Hlavní funkce ErsatzTV
Vlastní kanály 24 hodin denně
Vytvořte libovolný počet živých kanálů kombinováním kolekcí, seznamů skladeb a pravidel plánování do nepřetržitých streamů.
IPTV a EPG výstup
Zpřístupněte kanály jako seznamy skladeb M3U s kompletním elektronickým programovým průvodcem XMLTV, aby se jakýkoli klient IPTV naladil jako kabelová televize.
Plex / Jellyfin / Emby
Připojte se přímo ke stávajícím knihovnám mediálních serverů nebo skenujte lokální složky, takže stejná média pohání VOD aplikace a vaše televizní kanály.
Hardwarové transkódování
Volitelná akcelerace NVENC, QSV, VAAPI, AMF a VideoToolbox pro udržení využití CPU na zvládnutelné úrovni při poskytování živých streamů.
Vodoznaky a předěly
Překrývejte vodoznaky kanálu, vkládejte znělky a úvodní sekvence a přerušujte programování vlastními mezivstupy pro pocit skutečného kanálu.
Kanály videoklipů
Smíchejte hudební videa a zvuk do chronologických nebo tematických kanálů, doplněné o zobrazení obalů alb a plánování řízené metadaty.
Proč provozovat ErsatzTV u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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