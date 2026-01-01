Sleva až 69 % na ErsatzTV

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IPTV server s vlastním hostováním, který přeměňuje osobní mediální knihovnu na vlastní 24hodinové živé televizní kanály s elektronickým programovým průvodcem.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
197,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nainstalujte ErsatzTV jedním kliknutím.

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NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem ErsatzTV vytvořit

ErsatzTV je open-source platforma s vlastním hostingem, která přemění osobní mediální knihovnu – Plex, Jellyfin, Emby nebo lokální soubory – na živé, na míru naplánované televizní kanály se skutečným elektronickým programovým průvodcem. Kanály se streamují jako M3U/HLS playlisty, které může naladit jakýkoli klient podporující IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, chytré televize, set-top boxy a mobilní aplikace.

Vlastní hostování ErsatzTV na vašem vlastním VPS vám poskytne soukromou náhradu klasické kabelové televize, vytvořenou výhradně z médií, která již vlastníte, aniž byste se museli přihlašovat k streamovací službě nebo byli rušeni reklamami. Naplánujte tematické maratony, rotace ve stylu zpráv, hudební videokanály nebo programové bloky pro děti a poté je sledujte na jakémkoli zařízení, které podporuje IPTV.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce ErsatzTV

Vlastní kanály 24 hodin denně

Vytvořte libovolný počet živých kanálů kombinováním kolekcí, seznamů skladeb a pravidel plánování do nepřetržitých streamů.

IPTV a EPG výstup

Zpřístupněte kanály jako seznamy skladeb M3U s kompletním elektronickým programovým průvodcem XMLTV, aby se jakýkoli klient IPTV naladil jako kabelová televize.

Plex / Jellyfin / Emby

Připojte se přímo ke stávajícím knihovnám mediálních serverů nebo skenujte lokální složky, takže stejná média pohání VOD aplikace a vaše televizní kanály.

Hardwarové transkódování

Volitelná akcelerace NVENC, QSV, VAAPI, AMF a VideoToolbox pro udržení využití CPU na zvládnutelné úrovni při poskytování živých streamů.

Vodoznaky a předěly

Překrývejte vodoznaky kanálu, vkládejte znělky a úvodní sekvence a přerušujte programování vlastními mezivstupy pro pocit skutečného kanálu.

Kanály videoklipů

Smíchejte hudební videa a zvuk do chronologických nebo tematických kanálů, doplněné o zobrazení obalů alb a plánování řízené metadaty.

Proč provozovat ErsatzTV u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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