Implementujte CitrineOS s instalací na jedno kliknutí.
Open-source systém pro správu nabíjecích stanic OCPP 2.0.1 pro provozovatele sítí elektrických vozidel.
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Co všechno můžete s produktem CitrineOS vytvořit
CitrineOS je open-source systém pro správu nabíjecích stanic (CSMS) od LF Energy, postavený na protokolu OCPP 2.0.1, se zpětnou podporou pro OCPP 1.6. Server směruje zprávy WebSocket z nabíječek EV, uchovává transakce a konfiguraci v PostgreSQL s PostGIS a zpřístupňuje REST a GraphQL API prostřednictvím vrstvy Hasura pro integrace operátorů.
Vlastní hostování CitrineOS na vašem VPS udržuje telemetrii stanice, autorizace řidičů a historii transakcí pod vaší vlastní kontrolou namísto cloudu dodavatele. Konzole Hasura GraphQL vám umožňuje dotazovat se a spravovat data nabíjecích stanic přímo v prohlížeči, zatímco porty OCPP WebSocket zůstávají otevřené pro připojení nabíječek.
Hlavní funkce CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativní
Implementuje nejnovější Open Charge Point Protocol s certifikovaným jádrem a pokročilými bezpečnostními profily, a navíc zpětnou kompatibilitu pro stanice OCPP 1.6.
GraphQL datová konzole
Hasura automaticky generuje typované GraphQL API a konzoli nad schématem CitrineOS, což umožňuje dotazy v reálném čase na relace, hodnoty měřidel a stav stanice.
Modulární směrovač zpráv
Modulární systém založený na dekorátorech směruje zprávy OCPP přes RabbitMQ, takže autorizační, transakční a reportovací moduly škálují nezávisle na vrstvě WebSocket.
GraphQL přístup k datům
Hasura automaticky generuje typované GraphQL API nad schématem PostgreSQL CitrineOS, které zpřístupňuje předplatná v reálném čase pro relace, hodnoty měřičů a stav stanic.
S3-kompatibilní úložiště
Vestavěná instance MinIO ukládá obrazy firmwaru, protokoly stanic a balíčky certifikátů prostřednictvím standardního API S3, připravena k pozdější výměně za AWS S3 nebo GCS.
Proč provozovat CitrineOS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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