Implementujte Matomo jedním kliknutím.
Přední open-source platforma pro webovou analýzu, které důvěřuje více než milion webových stránek, s plným vlastnictvím dat a v souladu s GDPR.
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Co všechno můžete s produktem Matomo vytvořit
Matomo je přední open-source platforma pro webovou analytiku na světě, kterou používá více než 1 milion webových stránek ve více než 190 zemích. Jako alternativa k Google Analytics s důrazem na soukromí poskytuje podrobnou analýzu návštěvníků, sledování konverzí, heatmapy, nahrávky relací a A/B testování, přičemž 100 % vašich dat zůstává na vaší vlastní infrastruktuře. Žádné třetí strany nedostávají vaše data o návštěvnících a sledování zůstává přesné, i když blokátory reklam blokují skripty cloudové analytiky.
Vlastní hostování Matomo na vašem VPS znamená neomezený počet webových stránek, žádné poplatky za návštěvníka a plnou shodu s GDPR, HIPAA a dalšími nařízeními o rezidenci dat – což z něj činí platformu pro analytiku volby pro organizace, které nemohou odesílat data o návštěvnících externím dodavatelům.
Hlavní funkce Matomo
Úplné vlastnictví dat
Všechna data návštěvníků zůstávají na vaší infrastruktuře – žádné sdílení s třetími stranami, žádné profilování reklamními sítěmi a žádný přístup dodavatelů k vašim analytickým datům.
Soulad s GDPR
Vestavěné ovládací prvky ochrany soukromí, správa souhlasů a nástroje pro anonymizaci dat zjednodušují dodržování předpisů.
Sledování konverzí
Měřte cíle, konverzní cesty a atribuci napříč celou cestou návštěvníka, abyste pochopili, co vede ke konverzím.
Tepelné mapy a záznamy relací
Podívejte se, kam uživatelé klikají, rolují a váhají, pomocí vizuálních teplotních map a zaznamenaných relací prohlížení.
Analytika e-shopů
Sledujte příjmy, výkon produktů, opuštění košíku a celoživotní hodnotu zákazníka pomocí specializovaných e-commerce reportů.
Neomezeně webů
Sledujte tolik webových stránek, kolik potřebujete, z jedné instance Matomo bez poplatků za jednotlivé weby nebo upgradů plánu.
Proč provozovat Matomo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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