Nasaďte Hanko s instalací na jedno kliknutí.
Open-source autentizační backend s prioritou přístupových klíčů, bezheslovým přihlášením, MFA, OIDC a přihlášením přes sociální sítě.
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Co všechno můžete s produktem Hanko vytvořit
Hanko je open-source autentizační backend postavený na přístupových klíčích (passkeys) a standardu WebAuthn, navržený jako alternativa k Auth0, Clerk a dalším SaaS řešením pro správu identit, kterou si můžete hostovat sami. Dodává se s kompletním uživatelským tokem — registrace přístupových klíčů, sociální a podnikové SSO, hesla jako volitelná záložní možnost, MFA a obnova účtu pomocí e-mailu — zpřístupněným prostřednictvím čistého REST API a připravených webových komponent.
Vlastní hostování Hanka na vašem vlastním VPS udržuje uživatelské přihlašovací údaje, relace a protokoly auditu uvnitř vaší infrastruktury, bez poplatků za MAU a bez závislosti na dodavateli. Přibalená databáze PostgreSQL uchovává uživatelské účty a přihlašovací údaje WebAuthn, zatímco relace Hanka založené na JWT se integrují do jakéhokoli frontendového nebo backendového stacku.
Hlavní funkce Hanko
Prioritní ověření pomocí Passkey
Vytvořeno na základě WebAuthn a passkeys, takže se uživatelé přihlašují pomocí Face ID, Touch ID nebo hardwarových klíčů namísto zadávání hesel.
Sociální a podnikové SSO
Připojitelní poskytovatelé OAuth pro Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord a také SAML pro poskytovatele podnikových identit.
Vícefaktorové ověřování
Podpora aplikace TOTP autentifikátoru a zásady pro důvěryhodná zařízení přidávají vícefaktorové ověřování (MFA) k jakémukoli přihlašovacímu toku bez externích služeb.
SDK webových komponent
Vytvořte kompletní přihlašovací UI během několika minut vložením oficiálních webových komponent Hanko do jakéhokoli frameworku – React, Vue, Svelte nebo čistého HTML.
JWT tokeny relace
Standardizované JWT relace s rotací a zrušením usnadňují integraci s existujícími API a mikroslužbami.
Auditní protokoly a webhooks
Vestavěné auditní protokolování a události webhooků pro každou ověřovací akci vám poskytují úplný přehled a snadnou integraci s následnými systémy.
Proč provozovat Hanko u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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