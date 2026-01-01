Implementujte Letta jako instalaci na jedno kliknutí.
Open-source rámec pro vytváření stavových agentů umělé inteligence s trvalou pamětí, kteří se v průběhu času učí a zlepšují.
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Co všechno můžete s produktem Letta vytvořit
Letta je open-source framework pro vytváření AI agentů s dlouhodobou pamětí, která jim umožňuje učit se z konverzací a postupem času se zlepšovat. Na rozdíl od bezstavových chatbotů si agenti Letta udržují paměťové bloky, které přetrvávají mezi relacemi, pamatují si uživatelské preference a přizpůsobují své chování na základě nahromaděných zkušeností.
Vlastní hostování Letty na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad daty a pamětí agenta, eliminuje náklady na API za požadavek pro správu paměti a umožňuje vám integrovat jakéhokoli poskytovatele LLM – od OpenAI a Anthropic po lokálně hostované modely Ollama – bez závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Letta
Perzistentní paměť agenta
Agenti udržují kontext mezi relacemi pomocí strukturovaných paměťových bloků, takže nikdy nezapomenou minulé konverzace nebo uživatelské preference.
Podpora LLM od více poskytovatelů
Připojte se k OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama a dalším – vyměňte modely, aniž byste měnili logiku svého agenta.
REST API a SDK
Plné REST API s Python a TypeScript SDK pro integraci stavových agentů do jakékoli aplikace nebo pracovního postupu.
Víceagentní orchestrace
Vytvářejte komplexní pipeline s komunikací mezi agenty, sdílenou pamětí a koordinovaným prováděním úloh.
Spuštění nástroje
Agenti mohou volat vlastní nástroje a spouštět kód v izolovaných prostředích, aby jednali v reálném světě.
Paměťová sebeúprava
Agenti aktualizují své paměťové bloky v reálném čase, což umožňuje neustálé sebezdokonalování a adaptivní chování.
Proč provozovat Letta u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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