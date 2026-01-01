Implementujte MiroFish jako jednoklikovou instalaci.
Predikční systém AI využívající víceagentní rojovou simulaci k předpovídání reálných sociálních a tržních výsledků.
Vyberte si VPS balíček pro MiroFish
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MiroFish vytvořit
MiroFish je predikční engine s umělou inteligencí postavený na multi-agentním simulačním frameworku OASIS. Vytváří paralelní digitální světy obydlené tisíci AI agenty, každý s nezávislými osobnostmi, dlouhodobou pamětí poháněnou Zep Cloud a behaviorální logikou. Uživatelé mohou vkládat události z reálného světa jako vstupní data a sledovat, jak simulované populace reagují — čímž vytváří predikce výsledků pro trendy na sociálních sítích, pohyby na trhu a dopady politik.
Vlastní hosting MiroFish vám poskytuje vyhrazený výpočetní výkon pro simulace náročné na zdroje a udržuje citlivé obchodní informace, finanční signály a analýzy před vydáním zcela ve vaší vlastní infrastruktuře. Zachováváte si také plnou kontrolu nad výběrem poskytovatele LLM a optimalizací nákladů.
Hlavní funkce MiroFish
Víceagentní simulace
Tisíce AI agentů s jedinečnými osobnostmi a trvalou pamětí interagují v paralelních digitálních světech a vytvářejí emergentní sociální dynamiku.
Modelování sociálních platforem
Simuluje prostředí podobná Twitteru a Redditu s možností zveřejňování příspěvků, komentování, sledování a přeposílání, aby odrážela chování skutečných platforem.
Ovládání božského pohledu
Vstřikujte proměnné a bleskové zprávy z pohledu boha, abyste pozorovali, jak simulovaná populace reaguje v reálném čase.
Automatizované zprávy
Analytické zprávy generované AI shrnují výsledky simulací a předpovědi, čímž se snižuje ruční interpretace složitých interakcí agentů.
Flexibilní LLM Backend
Funguje s OpenAI nebo s jakýmkoli poskytovatelem kompatibilním s OpenAI API, což vám umožňuje vyměňovat modely pro vyvážení kvality simulace a nákladů.
Proč provozovat MiroFish u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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