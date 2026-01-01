Implementujte Open Notebook jedním kliknutím
Znalostní pracovní prostor s nativní podporou AI, kombinující psaní poznámek, správu dokumentů a kontextový AI chat v jedné self-hostované aplikaci.
Vyberte si VPS balíček pro Open Notebook
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Open Notebook vytvořit
Open Notebook představuje self-hosted platformu s nativní podporou AI, určenou pro ty, kteří chtějí mít své psaní, výzkum a asistenci AI v jediném prostředí. Namísto přepínání mezi dokumenty, chatovými rozhraními a rozptýlenými souborovými systémy vytváří Open Notebook jeden pracovní prostor, kde poznámky, nahrané soubory a kontext AI zůstávají propojeny – což usnadňuje přechod od hrubých nápadů ke strukturované dokumentaci, aniž byste ztratili znalosti, které si časem budujete.
Toto nasazení propojuje Open Notebook se SurrealDB pro trvalé úložiště, uchovávající všechny vaše poznámky a historii interakcí s AI na vaší vlastní infrastruktuře. Self-hosting znamená, že vaše data nikdy neprocházejí systémy SaaS třetích stran, a vy si zachováváte plnou kontrolu nad přístupem, zálohami a uchováváním.
Hlavní funkce Open Notebook
Jednotný AI pracovní prostor
Poznámky a chat s umělou inteligencí sdílejí stejný kontext, takže asistent čerpá z vašich skutečných dokumentů spíše než jen z obecných znalostí.
Serverová část SurrealDB
Vyhrazená instance SurrealDB poskytuje rychlé, trvalé úložiště pro poznámky, nahrané soubory a stav databáze i po restartu.
Kontextuální asistence
Ptejte se na své vlastní materiály a získejte odpovědi založené na poznámkách a dokumentech, které jste již napsali.
Soukromí v základu
Všechna data zůstávají na vašem VPS – bez synchronizace SaaS, bez přístupu třetích stran k vašim poznámkám nebo konverzacím s AI.
Flexibilní správa znalostí
Vhodné pro osobní výzkumné deníky, provozní příručky pro inženýry, plánování produktů a dlouhodobé znalostní báze.
Proč provozovat Open Notebook u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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