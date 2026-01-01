Sleva až 69 % na SerpBear

Implementujte SerpBear jedním kliknutím.

Sledovač pozic ve vyhledávačích s vlastním hostingem pro sledování pozic klíčových slov napříč Googlem, Bingem a dalšími vyhledávači.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte SerpBear jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro SerpBear

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem SerpBear vytvořit

SerpBear je open-source self-hostovaný nástroj pro sledování pozic SEO, který monitoruje, jak se vaše domény umisťují pro vybraná klíčová slova napříč Googlem, Bingem, Yahoo, Yandexem a DuckDuckGo. Získává denní pozice ve výsledcích vyhledávání (SERP), zaznamenává historii hodnocení a odhaluje pohyb, abyste mohli reagovat na změny algoritmů, aktualizace obsahu a aktivitu konkurence, aniž byste platili poplatky za klíčové slovo službě pro sledování pozic SaaS.

Vlastní hostování SerpBearu na vašem vlastním VPS vám dává neomezený počet domén a klíčových slov, volitelnou integraci s Google Search Console pro zobrazení a kliknutí a e-mailová nebo webhooková oznámení, když se pozice změní. Data se nacházejí ve vaší infrastruktuře, takže historické archivy pozic zůstanou vaše, místo toho, aby zmizely, když vyprší předplatné SaaS.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce SerpBear

Vícezdrojové sledování

Sledujte pozice klíčových slov na Google, Bing, Yahoo, Yandex a DuckDuckGo z jednoho panelu s historickými grafy pro jednotlivá klíčová slova.

Integrace Search Console

Volitelné připojení Google Search Console přidává zobrazení, míry prokliku a data o objevení ke každému sledovanému klíčovému slovu.

Mobilní a desktopové SERP

Spusťte samostatné sledovače pro mobilní a stolní výsledky vyhledávání, abyste zachytili rozdíly v hodnocení specifické pro zařízení, které ovlivňují skutečnou návštěvnost.

Cílení podle země a města

Nakonfigurujte každé klíčové slovo s cílovou zemí, jazykem a městem, aby odráželo lokalizované výsledky vyhledávání namísto jediného globálního zobrazení.

Oznámení a exporty

E-mailová a webhooková oznámení se spouštějí při změnách hodnocení a exporty CSV napájejí externí dashboardy nebo klientské reporty bez ručního kopírování a vkládání.

Bez omezení klíčových slov

Žádné účtování za klíčové slovo – sledujte tolik domén a klíčových slov, kolik vám vaše zdroje VPS umožňují, bez navyšování úrovní předplatného.

Proč provozovat SerpBear u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
Začít
Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

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Omkar
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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