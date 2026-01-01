Implementujte SerpBear jedním kliknutím.
Sledovač pozic ve vyhledávačích s vlastním hostingem pro sledování pozic klíčových slov napříč Googlem, Bingem a dalšími vyhledávači.
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Co všechno můžete s produktem SerpBear vytvořit
SerpBear je open-source self-hostovaný nástroj pro sledování pozic SEO, který monitoruje, jak se vaše domény umisťují pro vybraná klíčová slova napříč Googlem, Bingem, Yahoo, Yandexem a DuckDuckGo. Získává denní pozice ve výsledcích vyhledávání (SERP), zaznamenává historii hodnocení a odhaluje pohyb, abyste mohli reagovat na změny algoritmů, aktualizace obsahu a aktivitu konkurence, aniž byste platili poplatky za klíčové slovo službě pro sledování pozic SaaS.
Vlastní hostování SerpBearu na vašem vlastním VPS vám dává neomezený počet domén a klíčových slov, volitelnou integraci s Google Search Console pro zobrazení a kliknutí a e-mailová nebo webhooková oznámení, když se pozice změní. Data se nacházejí ve vaší infrastruktuře, takže historické archivy pozic zůstanou vaše, místo toho, aby zmizely, když vyprší předplatné SaaS.
Hlavní funkce SerpBear
Vícezdrojové sledování
Sledujte pozice klíčových slov na Google, Bing, Yahoo, Yandex a DuckDuckGo z jednoho panelu s historickými grafy pro jednotlivá klíčová slova.
Integrace Search Console
Volitelné připojení Google Search Console přidává zobrazení, míry prokliku a data o objevení ke každému sledovanému klíčovému slovu.
Mobilní a desktopové SERP
Spusťte samostatné sledovače pro mobilní a stolní výsledky vyhledávání, abyste zachytili rozdíly v hodnocení specifické pro zařízení, které ovlivňují skutečnou návštěvnost.
Cílení podle země a města
Nakonfigurujte každé klíčové slovo s cílovou zemí, jazykem a městem, aby odráželo lokalizované výsledky vyhledávání namísto jediného globálního zobrazení.
Oznámení a exporty
E-mailová a webhooková oznámení se spouštějí při změnách hodnocení a exporty CSV napájejí externí dashboardy nebo klientské reporty bez ručního kopírování a vkládání.
Bez omezení klíčových slov
Žádné účtování za klíčové slovo – sledujte tolik domén a klíčových slov, kolik vám vaše zdroje VPS umožňují, bez navyšování úrovní předplatného.
Proč provozovat SerpBear u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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