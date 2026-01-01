Nasaďte Joplin Server jedním kliknutím.
Vlastní synchronizační backend pro Joplin, udržující vaše poznámky a přílohy soukromé napříč všemi zařízeními.
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Co všechno můžete s produktem Joplin Server vytvořit
Joplin Server je samoobslužný synchronizační backend pro populární open-source aplikaci na psaní poznámek Joplin. Poskytuje bezpečné, soukromé centrum pro synchronizaci poznámek, úkolů, zápisníků a příloh napříč desktopovými, mobilními a terminálovými klienty — aniž byste se spoléhali na cloudové služby třetích stran, jako je Dropbox nebo OneDrive.
Hostování Joplin Serveru na vašem vlastním VPS znamená, že vaše osobní znalostní báze zůstává zcela pod vaší kontrolou. Nastavujete limity úložiště, definujete zásady zálohování a volíte, zda povolit end-to-end šifrování — žádné poplatky za předplatné, žádná těžba dat a žádná závislost na platformě.
Hlavní funkce Joplin Server
Synchronizace soukromých poznámek
Synchronizujte poznámky, zápisníky a přílohy napříč všemi vašimi zařízeními prostřednictvím vlastního serveru, aniž by vaše data zpracovávala cloudová služba třetí strany.
Koncové šifrování
Chraňte obsah poznámek šifrováním na straně klienta, abyste si své poznámky mohli přečíst pouze vy — server nikdy neuvidí prostý text.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte samostatné účty pro členy rodiny nebo kolegy, každý se svou kolekcí poznámek a konfigurovatelnými kvótami úložiště.
Sdílení poznámek
Sdílejte jednotlivé poznámky nebo poznámkové bloky s ostatními uživateli Joplin Serveru a spravujte přístupová oprávnění přímo z klientských aplikací.
Všechny klientské platformy
Propojte klienty Joplin na Windows, macOS, Linux, iOS a Android – každé zařízení se synchronizuje se stejným serverem prostřednictvím standardního synchronizačního protokolu Joplin.
Proč provozovat Joplin Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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