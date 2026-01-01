Implementujte OpenCloud jedním kliknutím.
Open-source platforma pro synchronizaci, sdílení souborů a spolupráci – suverénní alternativa k Nextcloud a Google Drive.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenCloud vytvořit
OpenCloud je moderní open-source platforma pro synchronizaci souborů, sdílení a týmovou spolupráci. Vyvinutá v jazyce Go pro vysoký výkon a minimální nároky na zdroje, poskytuje zážitek z privátního cloudového úložiště bez závislosti na službách třetích stran nebo infrastruktuře dodavatele. Na rozdíl od starších řešení pro synchronizaci souborů, OpenCloud obsahuje vestavěného poskytovatele identit, takže běží jako jediný kontejner bez nutnosti externí databáze nebo LDAP serveru.
Vlastní hostování OpenCloudu na vašem vlastním VPS vám dává naprostou kontrolu nad vašimi soubory a daty pro spolupráci. Dokumenty, fotografie, sdílené složky a uživatelské účty zůstávají na infrastruktuře, kterou kontrolujete — bez omezení úložiště ze strany platformy a bez předplatného vázaného na přístup k vašim datům.
Hlavní funkce OpenCloud
Jednokontejnerové nasazení
Vestavěná správa identit znamená, že se OpenCloud nasazuje jako jeden kontejner bez potřeby externí databáze nebo LDAP serveru.
Synchronizace a sdílení souborů
Synchronizujte soubory napříč desktopovými a mobilními klienty a sdílejte složky nebo jednotlivé soubory s podrobnou kontrolou oprávnění.
Přístup k WebDAV a CalDAV
Připojte své úložiště jako síťovou jednotku přes WebDAV a spravujte kalendáře a kontakty prostřednictvím protokolů CalDAV a CardDAV.
Desktopoví a mobilní klienti
Oficiální synchronizační klienti pro Windows, macOS, Linux, iOS a Android udržují soubory dostupné na všech vašich zařízeních.
Integrace Collabora Office
Přidejte Collabora Online, abyste mohli upravovat dokumenty, tabulky a prezentace v prohlížeči, aniž byste opustili svého správce souborů.
Podrobné zásady hesel
Vynucujte minimální délku, požadavky na třídy znaků a seznam zakázaných hesel pro splnění organizačních bezpečnostních standardů.
Proč provozovat OpenCloud u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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