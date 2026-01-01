Implementujte instalaci Chatpad AI jedním kliknutím.
Rozhraní ChatGPT zaměřené na ochranu soukromí, které ukládá všechny konverzace lokálně, bez sledování nebo shromažďování dat.
Vyberte si VPS balíček pro Chatpad AI
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Chatpad AI vytvořit
Chatpad AI je čisté, open-source webové rozhraní pro modely GPT od OpenAI, které uchovává každou konverzaci a API klíč uložené v lokálním úložišti prohlížeče namísto na externích serverech. Neexistuje žádné sledování, žádné soubory cookie a žádné protokolování na straně serveru — vaše výzvy a odpovědi jdou přímo z vašeho prohlížeče do API OpenAI a nikam jinam.
Vlastní hostování Chatpad AI poskytuje týmům sdílené, vždy dostupné rozhraní ChatGPT na firemní infrastruktuře, centralizuje fakturaci za používání API a poskytuje spolehlivý přístup nezávisle na dostupnosti spotřebitelských služeb OpenAI nebo změnách zásad.
Hlavní funkce Chatpad AI
Místní úložiště dat
Všechny konverzace a klíče API jsou uloženy v lokálním úložišti vašeho prohlížeče, takže žádná služba třetí strany nikdy nevidí vaše výzvy ani odpovědi.
Bez nutnosti účtu
Přidejte svůj klíč OpenAI API v nastavení a začněte chatovat okamžitě — žádná registrace, žádné předplatné, žádná upozornění na použití, která by narušovala váš pracovní postup.
Export konverzace
Exportujte a importujte konverzace jako soubory, abyste si mohli zálohovat své důležité chaty nebo v nich pokračovat po změně zařízení.
Čisté, zaměřené rozhraní
Design bez rušivých elementů odstraňuje prémiové nabídky a omezení funkcí, čímž udržuje pozornost výhradně na konverzaci.
Podpora více modelů
Přepínejte mezi modely GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo a dalšími modely OpenAI ze stejného rozhraní bez nutnosti měnit nástroje.
Proč provozovat Chatpad AI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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