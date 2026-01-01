Nasaďte Flagsmith jedním kliknutím.
Open-source služba pro přepínače funkcí a vzdálenou konfiguraci, určená pro skryté nasazování kódu, spouštění A/B testů a cílení na uživatele podle segmentů.
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Co všechno můžete s produktem Flagsmith vytvořit
Flagsmith je open-source platforma pro funkční přepínače a vzdálenou konfiguraci, která umožňuje vývojářům nasazovat kód za přepínači, cílit funkce na segmenty uživatelů a spouštět A/B testy bez opětovného nasazení. Vyvinutá jako self-hosted alternativa k LaunchDarkly a Split, poskytuje hodnoty přepínačů pro jednotlivá prostředí, procentuální zavádění, mnohorozměrné varianty, protokoly auditu a SDK pro každý hlavní programovací jazyk a mobilní framework.
Self-hosting Flagsmith na vašem VPS udržuje každý funkční přepínač, segment uživatelů a rozhodnutí o zavádění uvnitř vaší infrastruktury, namísto průchodu přes SaaS třetí strany, která by mohla vidět, jak je váš produkt zaváděn. Přibalený procesor úloh zpracovává doručování webhooků, plánované změny přepínačů a archivaci protokolů auditu asynchronně, aniž by blokoval požadavky na vyhodnocení přepínačů.
Hlavní funkce Flagsmith
Příznaky a vzdálená konfigurace
Zapínejte a vypínejte funkce, cílete na segmenty uživatelů, doručujte vícerozměrné varianty a poskytujte vzdálené konfigurační hodnoty z jediné platformy.
Propagace pro více prostředí
Propagujte hodnoty příznaků z vývoje do stagingu a do produkce s kopírováním jedním kliknutím a přepsáními pro jednotlivá prostředí pro bezpečné nasazení.
Procentuální zavádění
Postupně zavádějte funkce podle procenta návštěvnosti s perzistentním zařazením pro každého uživatele, aby stejný uživatel měl konzistentní zkušenost napříč relacemi.
Audit a schválení
Úplný auditní protokol každé změny přepínače s volitelnými schvalovacími postupy žádostí o změnu pro citlivé přepínače v produkčních prostředích.
SDK v reálném čase
Oficiální SDK pro JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native a Flutter s lokálním kešováním vyhodnocení.
Integrace a webhooks
Integrace Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket a webhooků upozorní váš tým a CI kanály, když se v produkci změní příznaky.
Proč provozovat Flagsmith u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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