Nasaďte Pelican Panel jedním kliknutím.
Moderní open-source panel pro správu herních serverů a nástupce Pterodactylu, vytvořený pro rychlé nasazení a intuitivní správu.
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Co všechno můžete s produktem Pelican Panel vytvořit
Pelican Panel je komunitně řízený fork a modernizace Pterodactylu, přepsaný na nejnovějším stacku Laravel a Filament, aby poskytoval rychlejší administraci, vestavěný webový instalátor a systém pluginů pro rozšíření panelu bez forkování kódové základny. Každý herní server je zřízen ve svém vlastním izolovaném Docker kontejneru prostřednictvím doprovodného démona Wings, čímž jsou zdroje izolovány a hostitel zabezpečen.
Samohosting Pelicanu odstraňuje poplatky za server u spravovaného herního hostingu a dává provozovatelům plnou kontrolu nad brandingem, autentizací, eggs a úložištěm databáze. Toto nasazení dodává Panel společně s MariaDB a Redis — Wings musí být nainstalován samostatně na každém uzlu, který provozuje herní servery.
Hlavní funkce Pelican Panel
Webový instalační program pro první spuštění
Řízený prohlížečový instalační program provede nastavením databáze a vytvořením administrátora při první návštěvě – není vyžadován přístup k shellu.
Izolace serveru Docker
Herní servery běží ve vyhrazených kontejnerech spravovaných démonem Wings, což zabraňuje kolizím zdrojů a omezuje rozsah poškození v případě kompromitace serveru.
Systém pluginů
Nativní zavaděč pluginů umožňuje administrátorům instalovat balíčky Composer a Yarn přímo z panelu pro rozšíření funkcionality bez forkování zdrojového kódu.
Moderní Filament UI
Přestavěné administrátorské rozhraní založené na Filamentu poskytuje rychlejší načítání stránek, výstup konzole v reálném čase a přehlednější pracovní postup než starší panely Pterodactyl.
Pterodactyl kompatibilní
Importuje stávající Pterodactyl eggs a konfigurace uzlů, aby operátoři mohli migrovat na Pelican, aniž by museli od základů přestavovat svou knihovnu herních serverů.
OAuth a SSO
Podporuje externí poskytovatele ověřování a dvoufaktorové ověřování, což týmům umožňuje centralizovat řízení přístupu napříč nástroji infrastruktury.
Proč provozovat Pelican Panel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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