Nasaďte ToolJet s instalací na jedno kliknutí.
Open-source low-code platforma pro vytváření a nasazování interních nástrojů, dashboardů a administrátorských panelů s více než 50 integracemi datových zdrojů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ToolJet vytvořit
ToolJet je open-source low-code platforma, která týmům poskytuje vizuální drag-and-drop nástroj pro vytváření interních nástrojů, administrátorských panelů a CRUD aplikací za zlomek běžné doby vývoje. S více než 40 vestavěnými UI komponenty a nativními konektory pro více než 50 služeb — včetně PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets a Stripe — mohou týmy vytvářet datově řízené aplikace, aniž by musely psát rozsáhlý frontend kód.
Self-hosting ToolJetu na vašem vlastním VPS udržuje konfigurace interních nástrojů, přihlašovací údaje k datovým zdrojům a obchodní logiku zcela ve vaší infrastruktuře. Žádné platby za uživatele, žádné limity využití a žádný přístup třetích stran k vašim provozním datům.
Hlavní funkce ToolJet
50+ konektorů zdrojů dat
Připojte se k databázím, REST API, GraphQL endpointům a nástrojům SaaS, včetně Google Sheets, Stripe a Salesforce, bez psaní vlastního integračního kódu.
Vizuální drag & drop nástroj
Vytvářejte rozvržení uživatelského rozhraní z více než 40 předpřipravených komponent – tabulky, formuláře, grafy, modální okna – bez psaní HTML nebo CSS a propojte je přímo s datovými dotazy.
JavaScript a Python logika
Přidejte transformace dat a obchodní logiku přímo do dotazů pomocí JavaScriptu nebo Pythonu a zajistěte tak pokročilým uživatelům plnou kontrolu, aniž by opustili platformu.
Řízení přístupu na základě rolí
Nastavte podrobná oprávnění pro každou aplikaci a pracovní prostor, aby každý člen týmu měl přístup pouze k nástrojům a datům relevantním pro jeho roli.
Synchronizace Gitu
Správa verzí definic aplikací synchronizací s repozitářem Git, umožňující revize kódu, audity a vrácení změn pro kritické interní nástroje.
Proč provozovat ToolJet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
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