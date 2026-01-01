Nasaďte Tautulli jednoklikovou instalací.
Doplněk pro monitorování a analýzu pro Plex Media Server s podrobnými statistikami a přizpůsobitelnými oznámeními.
Vyberte si VPS balíček pro Tautulli
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tautulli vytvořit
Tautulli je monitorovací a sledovací nástroj založený na Pythonu, vytvořený speciálně pro Plex Media Server. Zaznamenává každou událost přehrávání — kdo co sledoval, kdy, v jaké kvalitě a z jakého zařízení — a prezentuje data v bohatých grafech a filtrovatelných tabulkách historie.
Vlastní hostování Tautulli na VPS společně s vaším Plex serverem nebo odděleně od něj vám poskytuje trvalé statistiky a doručování oznámení prostřednictvím Discordu, Slacku, Telegramu a e-mailu, aniž byste se spoléhali na cloudové služby Plexu. Připojuje se k jakémukoli Plex serveru přes síť.
Hlavní funkce Tautulli
Historie přehrávání
Každý stream je zaznamenán s uživatelem, zařízením, kvalitou a délkou trvání, abyste měli kompletní záznam aktivity mediálního serveru.
Přizpůsobená oznámení
Odesílejte upozornění na nový obsah, spuštění streamů, překódování nebo přihlášení uživatelů prostřednictvím Discordu, Slacku, Telegramu, e-mailu a dalších.
Panel statistik
Vizuální grafy zobrazují souběžné streamy, využití šířky pásma, populární média a aktivitu jednotlivých uživatelů v libovolném časovém rozsahu.
Podpora newsletteru
Automaticky generujte a odesílejte e-mailové zpravodaje zdůrazňující nedávno přidané filmy a epizody svým uživatelům Plex.
Proč provozovat Tautulli u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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