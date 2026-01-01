Open-source platforma pro modelování a dokumentaci síťové infrastruktury pro IP adresy, racky a obvody.
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Co všechno můžete s produktem NetBox vytvořit
NetBox je přední open-source platforma pro modelování a dokumentaci síťové infrastruktury. Původně vyvinutá společností DigitalOcean, poskytuje komplexní zdroj pravdy pro správu IP adres (IPAM), správu infrastruktury datových center (DCIM), okruhy, připojení a virtualizační zdroje. Síťoví inženýři používají NetBox ke sledování každého zařízení, kabelu, IP adresy a VLAN napříč celou svou infrastrukturou.
Self-hosting NetBoxu na vašem VPS udržuje veškerou síťovou dokumentaci soukromou a přístupnou vašemu operačnímu týmu. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro ukládání dat, Redis pro cachování a úkoly na pozadí a dedikovaný worker proces pro spolehlivé provádění úloh. Administrátorský účet je automaticky vytvořen při prvním spuštění s přihlašovacími údaji nakonfigurovanými během nasazení.
Hlavní funkce NetBox
Správa IP adres
Sledování IP prefixů, adres, rozsahů a VLAN s hierarchickou organizací a sledováním využití.
Soupis zařízení
Modelujte síťová zařízení, typy zařízení, výrobce a platformy s diagramy uspořádání v racku a trasováním kabelů.
Sledování obvodu
Zdokumentujte okruhy WAN, poskytovatele a připojení s mapováním ukončení A/Z a smluvními podrobnostmi.
REST a GraphQL rozhraní API
Plné REST a GraphQL API umožňují automatizaci, integraci s monitorovacími nástroji a programovou správu infrastruktury.
Vlastní pole
Rozšiřte jakýkoli typ objektu o vlastní pole, značky a ověřovací pravidla tak, aby vyhovoval specifickým potřebám dokumentace vaší organizace.
Protokolování změn
Kompletní auditní záznam každé změny záznamů infrastruktury s atribucí uživatele a časovými razítky.
Proč provozovat NetBox u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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