Implementujte Usertour v instalaci na jedno kliknutí.
Platforma pro onboarding uživatelů s vlastním hostingem pro vytváření produktových prohlídek v aplikaci, kontrolních seznamů a průzkumů bez externích dodavatelů.
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Co všechno můžete s produktem Usertour vytvořit
Usertour je open-source platforma pro onboarding uživatelů a zapojení do produktu, která umožňuje produktovým týmům vytvářet průvodce v aplikaci, kontrolní seznamy, průzkumy a spouštěče přímo ve své webové aplikaci — bez inženýrského úzkého hrdla pro každý nový tok. Jedná se o self-hosted alternativu k Appcues, Userpilot a Userflow, která vám dává plnou kontrolu nad daty z onboardingu uživatelů a eliminuje cenotvorbu na základě MAU.
Self-hosting Usertouru na vašem vlastním VPS znamená, že data o chování uživatelů a analytika onboardingu zůstávají na vaší infrastruktuře. Vyhnete se sledování vašich uživatelů třetími stranami, splníte požadavky na rezidenci dat a nikdy nenarazíte na cenovou bariéru, jakmile vaše uživatelská základna poroste. Podpora více prostředí vám umožňuje bezpečně testovat toky ve stagingu před jejich nasazením do produkce.
Hlavní funkce Usertour
Produktové prohlídky v aplikaci
Vytvořte interaktivní průvodce krok za krokem, které navedou nové uživatele k jejich prvnímu přínosu, aniž byste museli psát kód pro každý tok.
Onboardingové kontrolní seznamy
Vytvořte kontrolní seznamy úkolů, které představují klíčové funkce a sledují pokrok každého uživatele během procesu zapracování.
Pokročilé cílení uživatelů
Segmentujte uživatele podle vlastních atributů a událostí, abyste zobrazili správný tok správnému uživateli přesně ve správný čas.
Analytika toku
Sledujte zobrazení, dokončení a míru odchodu pro každý tok, abyste přesně zjistili, kde uživatelé odcházejí.
Podpora více prostředí
Udržujte oddělená produkční a testovací prostředí, aby bylo možné důkladně otestovat procesy, než se dostanou k reálným uživatelům.
Průzkumy v aplikaci
Sbírejte kontextuální zpětnou vazbu pomocí průzkumů spouštěných konkrétními akcemi uživatelů, událostmi dokončení nebo pravidly založenými na čase.
Proč provozovat Usertour u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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