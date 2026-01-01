Implementujte Geneac jedním kliknutím.
Nástroj pro tvorbu genealogických webů s vlastním hostingem pro publikování rodokmenu, výzkumu a fotografií online.
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Co všechno můžete s produktem Geneac vytvořit
Geneac je open-source aplikace Ruby on Rails pro sdílení genealogického výzkumu na webu. Prezentuje osoby, vztahy, fotografie a poznámky ve formátu ve stylu wiki, který si návštěvníci mohou prohlížet, zatímco administrátoři spravují podkladový rodokmen z ověřeného backendu. Datový model je účelově navržen pro genealogii — jednotlivci, rodiny, citace zdrojů, historie úprav a značkování jsou prvotřídní koncepty, nikoli dodatečně upravené blogové příspěvky.
Vlastní hostování Geneacu uchovává desetiletí rodinného výzkumu, naskenovaných dokumentů a soukromých poznámek na vašem vlastním serveru, kde je přístup plně kontrolován vámi. Aplikace používá SQLite a lokální úložiště souborů, takže jediný trvalý svazek zachytí kompletní web a lze jej zálohovat jako běžnou kopii souboru bez databázových nástrojů.
Hlavní funkce Geneac
Lidé a vztahy
Zaznamenejte osoby s údaji o narození, úmrtí a životopisnými údaji, a poté je propojte prostřednictvím rodičovských, manželských a dětských vztahů k vytvoření procházitelného rodokmenu.
Fotky a dokumenty
Připojte naskenované fotografie, certifikáty a zdrojové dokumenty k osobám a poznámkám prostřednictvím Active Storage, přičemž zpracování obrázků zajišťuje libvips.
Výzkumné poznámky
Zachyťte biografické narativy a výsledky výzkumu jako rozsáhlé poznámky, které lze označit štítky a křížově propojit s lidmi, které popisují.
Štítkování a vyhledávání
Uspořádejte obsah pomocí systému acts-as-taggable-on tak, aby bylo možné filtrovat příjmení, lokality a témata napříč lidmi, fotografiemi a poznámkami.
Ověřený správce
Registrace a přihlášení pomocí Devise a udělení administrátorských rolí chrání úpravy, při zachování volné dostupnosti publikovaného webu pro členy rodiny.
Úlohy na pozadí
Resque worker, podporovaný Redisem, spouští zpracování obrázků a další dlouhotrvající úlohy na pozadí, aby webové rozhraní zůstalo responzivní.
Proč provozovat Geneac u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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