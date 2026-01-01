Nasaďte Coral Talk s instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro komentování od Vox Media, která nově definuje diskusi na webu a moderování pro redakce.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Coral Talk vytvořit
Coral je open-source diskusní platforma vyvinutá společností Vox Media k podpoře zdravějších diskusí přímo na webu pro zpravodajské organizace, vydavatele a tvůrce obsahu. Nahrazuje widgety pro komentáře třetích stran samohostovaným systémem navrženým s ohledem na realitu provozování komunity: velké objemy moderování, nepřátelské aktéry a potřebu uchovávat data o publiku ve vlastní infrastruktuře.
Důvěřuje jí více než 500 redakcí ve 28 zemích, včetně The Washington Post a The Financial Times, Coral kombinuje rychlou a přístupnou čtenářskou zkušenost s nástroji pro moderování, které jsou speciálně navrženy pro redakční týmy. Samohostování na vlastním VPS udržuje identity čtenářů, historii komentářů a signály zapojení pod vaší plnou kontrolou namísto SaaS třetí strany.
Hlavní funkce Coral Talk
Moderovací sada nástrojů
Filtrujte a schvalujte komentáře ve velkém pomocí front reakcí, seznamů zakázaných slov, označování podezřelých slov a nastavení moderování pro jednotlivé příběhy, navržených pro redakční týmy.
Otázky a odpovědi a živý chat
Přepněte příběh do režimu otázek a odpovědí nebo živého chatu k pořádání relací s hostujícími experty, diskusí o aktuálních zprávách nebo strukturovaných rozhovorů se čtenáři.
Zapojení autora
Doporučené komentáře, odznaky reportérů a odpovědi zaměstnanců umožňují novinářům zviditelnit nejlepší příspěvky a odpovídat čtenářům přímo ve vláknu.
Jednotné přihlášení
Integrujte Coral do vaší stávající vrstvy identity pomocí JWT-based SSO, poskytovatelů OAuth nebo místních účtů, aby čtenáři mohli znovu použít své přihlašovací údaje k webu.
Soukromí a vlastnictví dat
Komentáře, profily a historie moderování zůstávají na vašem VPS v MongoDB, s vestavěnými nástroji pro export a mazání, které jsou v souladu s GDPR.
Vložitelný do jakéhokoli CMS
Odlehčený vkládací skript vloží Coral do WordPressu, Ghostu, Drupalu nebo vlastních platforem, aniž by uzamkl váš web do jediného CMS.
Proč provozovat Coral Talk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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