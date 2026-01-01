Deploy Speedtest Tracker in one click installation.
Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.
Vyberte si VPS balíček pro Speedtest Tracker
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Speedtest Tracker vytvořit
Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.
Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds — with no data shared with third-party analytics platforms.
Hlavní funkce Speedtest Tracker
Automated scheduling
Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.
Historical charts
Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.
Performance alerts
Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.
Lightweight SQLite backend
Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.
ISP accountability
Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.
Proč provozovat Speedtest Tracker u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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