Implementujte Heimdall instalací jedním kliknutím.
Elegantní ovládací panel aplikací pro centralizovaný přístup ke všem vašim webovým službám a vlastně hostovaným aplikacím.
Vyberte si VPS balíček pro Heimdall
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Heimdall vytvořit
Heimdall je speciálně navržený aplikační dashboard, který nahrazuje nepřehledné záložky prohlížeče čistým, vizuálním rozhraním pro přístup ke všem vašim webovým aplikacím a službám. Podporuje rozšířené integrace s oblíbenými self-hosted nástroji jako Sonarr, Radarr a SABnzbd, zobrazuje živé statistiky přímo na dlaždicích dashboardu, abyste mohli na první pohled sledovat stav služeb.
Self-hosting Heimdallu na vlastním VPS vám poskytne trvalou, vždy dostupnou úvodní stránku přístupnou z jakéhokoli zařízení, bez externích závislostí a s plnou kontrolou nad rozložením vašeho dashboardu, tématy a integracemi API.
Hlavní funkce Heimdall
Živé statistiky služeb
Vylepšené integrace se Sonarr, Radarr, NZBGet a dalšími zobrazují statistiky v reálném čase přímo na dlaždicích řídicího panelu.
Integrované vyhledávání
Integrovaný vyhledávací panel podporuje Google, Bing a DuckDuckGo, díky čemuž se Heimdall stává výkonnou úvodní stránkou prohlížeče.
Automatická detekce ikon
Automaticky vyplňuje ikony a barvy pro rozpoznané aplikace Foundation, čímž snižuje úsilí ruční konfigurace.
Víceuživatelská podpora
Každý uživatel získá svou konfiguraci dashboardu, vhodnou pro sdílené domácí laboratoře a týmová prostředí.
Filtrování podle štítků
Organizujte velké sbírky aplikací pomocí štítků pro rychlé filtrování a navigaci napříč kategoriemi služeb.
Proč provozovat Heimdall u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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