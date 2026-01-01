Sleva až 69 % na GeoServer

Nasaďte GeoServer jedním kliknutím.

Open-source geoprostorový server, který publikuje mapy a prostorová data prostřednictvím standardů OGC, jako jsou WMS, WFS a WCS.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte GeoServer jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem GeoServer vytvořit

GeoServer je open-source Java server, který vám umožňuje publikovat, sdílet a upravovat geoprostorová data pomocí otevřených standardů OGC. Čte vektorové a rastrové zdroje z PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF a desítek dalších formátů a poté je zpřístupňuje prostřednictvím koncových bodů Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service a Web Processing Service, které může využívat jakýkoli GIS klient nebo webová mapovací knihovna.

Vlastní hostování GeoServeru na vašem vlastním VPS udržuje proprietární datové sady, styly vrstev a pravidla přístupu uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, bez poplatků za vrstvu a bez limitů pro nahrávání. Administrační konzole v prohlížeči vám umožňuje přidávat úložiště, konfigurovat vrstvy a ladit kešování, aniž byste se dotkli XML, zatímco trvalý datový adresář přežije restarty kontejnerů a upgrady.

Začít
Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce GeoServer

Podpora standardů OGC

Poskytuje koncové body WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS a OGC API, takže se jakýkoli klient GIS nebo webového mapování kompatibilní se standardy může připojit bez vlastních adaptérů.

Mnoho zdrojů dat

Čte PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID a další vektorové a rastrové formáty z jednoho serveru.

Vlastní styl mapy

Stylovat vrstvy pomocí pravidel SLD nebo CSS, prohlížet si je živě v administrátorské konzoli a znovu použít stejné styly napříč mapami a dlaždicovými mezipaměťmi.

Integrovaná cache dlaždic

Integrovaný GeoWebCache předrenderuje a poskytuje mapové dlaždice, díky čemuž náročné WMS vrstvy zůstávají rychlé i při zatížení bez dodatečné cache služby.

Administrátorská konzole prohlížeče

Konfigurujte pracovní prostory, úložiště dat, vrstvy a pravidla přístupu z webového uživatelského rozhraní bez úprav XML nebo restartování serveru.

Zabezpečený přístup k vrstvě

Bezpečnostní pravidla na úrovni vrstev a služeb s ověřováním na základě rolí omezují přístup k citlivým datovým sadám pouze pro oprávněné uživatele a klienty.

Proč provozovat GeoServer u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

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