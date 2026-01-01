Nasaďte GeoServer jedním kliknutím.
Open-source geoprostorový server, který publikuje mapy a prostorová data prostřednictvím standardů OGC, jako jsou WMS, WFS a WCS.
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Co všechno můžete s produktem GeoServer vytvořit
GeoServer je open-source Java server, který vám umožňuje publikovat, sdílet a upravovat geoprostorová data pomocí otevřených standardů OGC. Čte vektorové a rastrové zdroje z PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF a desítek dalších formátů a poté je zpřístupňuje prostřednictvím koncových bodů Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service a Web Processing Service, které může využívat jakýkoli GIS klient nebo webová mapovací knihovna.
Vlastní hostování GeoServeru na vašem vlastním VPS udržuje proprietární datové sady, styly vrstev a pravidla přístupu uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, bez poplatků za vrstvu a bez limitů pro nahrávání. Administrační konzole v prohlížeči vám umožňuje přidávat úložiště, konfigurovat vrstvy a ladit kešování, aniž byste se dotkli XML, zatímco trvalý datový adresář přežije restarty kontejnerů a upgrady.
Hlavní funkce GeoServer
Podpora standardů OGC
Poskytuje koncové body WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS a OGC API, takže se jakýkoli klient GIS nebo webového mapování kompatibilní se standardy může připojit bez vlastních adaptérů.
Mnoho zdrojů dat
Čte PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID a další vektorové a rastrové formáty z jednoho serveru.
Vlastní styl mapy
Stylovat vrstvy pomocí pravidel SLD nebo CSS, prohlížet si je živě v administrátorské konzoli a znovu použít stejné styly napříč mapami a dlaždicovými mezipaměťmi.
Integrovaná cache dlaždic
Integrovaný GeoWebCache předrenderuje a poskytuje mapové dlaždice, díky čemuž náročné WMS vrstvy zůstávají rychlé i při zatížení bez dodatečné cache služby.
Administrátorská konzole prohlížeče
Konfigurujte pracovní prostory, úložiště dat, vrstvy a pravidla přístupu z webového uživatelského rozhraní bez úprav XML nebo restartování serveru.
Zabezpečený přístup k vrstvě
Bezpečnostní pravidla na úrovni vrstev a služeb s ověřováním na základě rolí omezují přístup k citlivým datovým sadám pouze pro oprávněné uživatele a klienty.
Proč provozovat GeoServer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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