Sleva až 69 % na Suwayomi

Nasaďte Suwayomi s instalací na jedno kliknutí.

Samohostovaný server pro mangu a komiksy, který přináší stovky zdrojů Tachiyomi do jakéhokoli webového prohlížeče.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Suwayomi s instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Suwayomi vytvořit

Suwayomi-Server je samoobslužný server pro čtení mangy a komiksů – desktopová přepsaná verze populární Android aplikace Tachiyomi. Připojuje se ke stovkám zdrojů mangy prostřednictvím stejného ekosystému rozšíření jako Tachiyomi, což vám poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně titulů z čistého webového rozhraní dostupného na jakémkoli zařízení. Na rozdíl od cloudových služeb pro mangu s omezenými katalogy a platebními bránami s předplatným, Suwayomi běží zcela na vašem vlastním serveru bez průběžných poplatků.

Veškerá historie čtení, data knihovny a stažené soubory jsou uloženy lokálně. Suwayomi podporuje automatické aktualizace knihovny, stahování kapitol ve formátu CBZ, podporu katalogu OPDS pro specializované aplikace pro e-čtečky a přizpůsobitelné čtení – což z něj činí kompletní platformu s vlastním hostingem pro nadšence do mangy a komiksů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Suwayomi

Stovky zdrojů

Připojte se ke stovkám zdrojů mangy a komiksů pomocí ekosystému rozšíření Tachiyomi, pokrývajícího stránky v desítkách jazyků a žánrů.

Automatické aktualizace knihovny

Nastavte interval aktualizací a Suwayomi automaticky kontroluje všechny sledované série na nové kapitoly, čímž udržuje vaši knihovnu aktuální bez ručního obnovování.

Stažení kapitol offline

Stáhněte si kapitoly pro čtení offline, volitelně uložené jako archivy CBZ kompatibilní s jakoukoli aplikací pro čtení komiksů.

Podpora katalogu OPDS

Vestavěný OPDS katalog umožňuje aplikacím pro e-čtečky, jako jsou KOReader a Panels, připojit se přímo k vaší knihovně Suwayomi pro čtení na vyhrazených zařízeních.

Webová čtečka

Čtěte mangu přímo v prohlížeči s plnohodnotnou čtečkou podporující vlastní rozvržení, režimy zobrazení stránek a nastavení směru čtení.

Proč provozovat Suwayomi u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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