Nasaďte Suwayomi s instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaný server pro mangu a komiksy, který přináší stovky zdrojů Tachiyomi do jakéhokoli webového prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Suwayomi vytvořit
Suwayomi-Server je samoobslužný server pro čtení mangy a komiksů – desktopová přepsaná verze populární Android aplikace Tachiyomi. Připojuje se ke stovkám zdrojů mangy prostřednictvím stejného ekosystému rozšíření jako Tachiyomi, což vám poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně titulů z čistého webového rozhraní dostupného na jakémkoli zařízení. Na rozdíl od cloudových služeb pro mangu s omezenými katalogy a platebními bránami s předplatným, Suwayomi běží zcela na vašem vlastním serveru bez průběžných poplatků.
Veškerá historie čtení, data knihovny a stažené soubory jsou uloženy lokálně. Suwayomi podporuje automatické aktualizace knihovny, stahování kapitol ve formátu CBZ, podporu katalogu OPDS pro specializované aplikace pro e-čtečky a přizpůsobitelné čtení – což z něj činí kompletní platformu s vlastním hostingem pro nadšence do mangy a komiksů.
Hlavní funkce Suwayomi
Stovky zdrojů
Připojte se ke stovkám zdrojů mangy a komiksů pomocí ekosystému rozšíření Tachiyomi, pokrývajícího stránky v desítkách jazyků a žánrů.
Automatické aktualizace knihovny
Nastavte interval aktualizací a Suwayomi automaticky kontroluje všechny sledované série na nové kapitoly, čímž udržuje vaši knihovnu aktuální bez ručního obnovování.
Stažení kapitol offline
Stáhněte si kapitoly pro čtení offline, volitelně uložené jako archivy CBZ kompatibilní s jakoukoli aplikací pro čtení komiksů.
Podpora katalogu OPDS
Vestavěný OPDS katalog umožňuje aplikacím pro e-čtečky, jako jsou KOReader a Panels, připojit se přímo k vaší knihovně Suwayomi pro čtení na vyhrazených zařízeních.
Webová čtečka
Čtěte mangu přímo v prohlížeči s plnohodnotnou čtečkou podporující vlastní rozvržení, režimy zobrazení stránek a nastavení směru čtení.
Proč provozovat Suwayomi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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