Nasaďte Novu s instalací na jedno kliknutí.
Open-source notifikační infrastruktura pro odesílání e-mailových, SMS, push a in-app oznámení prostřednictvím jednotného API.
Vyberte si VPS balíček pro Novu
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Novu vytvořit
Novu je open-source platforma pro notifikační infrastrukturu, která produktovým a technickým týmům poskytuje jednotné API pro odesílání notifikací napříč všemi kanály – e-mail, SMS, push, in-app a chat. Namísto integrace samostatných poskytovatelů pro každý kanál, Novu směruje všechny notifikace přes jeden systém s vizuálním nástrojem pro tvorbu pracovních postupů, uživatelskými preferencemi kanálů a protokolem doručení pro ladění neúspěšných odeslání.
Self-hosting Novu udržuje obsah notifikací, data odběratelů a přihlašovací údaje poskytovatelů zcela na vaší vlastní infrastruktuře. Nejsou zde žádné poplatky za jednotlivé notifikace, žádná data neopouštějí vaše servery a máte plnou kontrolu nad limity rychlosti a zásadami opakování – což z něj činí správnou volbu pro aplikace citlivé na soukromí a týmy, které potřebují předvídatelné náklady na notifikace ve velkém měřítku.
Hlavní funkce Novu
Vícekanálové doručení
Odesílejte e-mailová, SMS, push, in-app a chatová oznámení prostřednictvím jednoho API, aniž byste museli integrovat každého poskytovatele samostatně.
Tvůrce vizuálního workflow
Vytvořte vícekrokové notifikační sekvence s větvící se logikou a zpožděními pomocí drag-and-drop editoru – bez nutnosti kódování.
50+ integrací poskytovatelů
Připojte se k SendGrid, Twilio, FCM, Slack a 50+ dalším poskytovatelům s předpřipravenými integracemi, spravovanými kompletně z uživatelského rozhraní panelu.
Nastavení odběru
Umožněte uživatelům nastavit, které notifikační kanály budou dostávat podle tématu, čímž snížíte počet odhlášení a zlepšíte dlouhodobou angažovanost.
Pozorovatelnost doručení
Zkontrolujte stav každého oznámení v protokolu doručení v reálném čase s počtem opakování, odpověďmi poskytovatele a podrobnostmi o chybách.
Proč provozovat Novu u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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