Implementujte Vvveb CMS jedním kliknutím.
CMS s funkcí drag-and-drop pro vizuální tvorbu webových stránek, blogů a e-shopů bez psaní kódu.
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Co všechno můžete s produktem Vvveb CMS vytvořit
Vvveb je open-source systém pro správu obsahu s integrovaným vizuálním nástrojem pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop. Umožňuje vám navrhovat a publikovat profesionální webové stránky, blogy a online obchody přetahováním komponent na plátno a jejich vizuálním přizpůsobením — bez nutnosti kódování.
Vlastní hostování Vvveb na VPS vám dává plnou kontrolu nad infrastrukturou a daty vašeho webu bez měsíčních poplatků za SaaS. Knihovna komponent zahrnuje rozvržení, text, média, formuláře a prvky e-commerce, zatímco backend poskytuje správu více stránek, nahrávání médií a přizpůsobení šablon.
Hlavní funkce Vvveb CMS
Vizuální editor stránek
Vytvářejte stránky přetahováním komponent na živé plátno s okamžitou vizuální zpětnou vazbou a inline úpravami.
E-shop připravený
Vytvářejte katalogy produktů, nákupní košíky a procesy placení s vestavěnými komponentami a šablonami pro e-commerce.
Správa blogu
Vytvářejte a spravujte blogové příspěvky s kategoriemi, štítky a profily autorů pomocí vestavěných nástrojů pro správu obsahu.
Přizpůsobení šablony
Přizpůsobte barvy, písma a rozvržení globálně prostřednictvím editoru motivů bez přímého zásahu do souborů CSS nebo šablon.
Publikování bez kódu
Publikujte nové stránky a vizuálně aktualizujte obsah bez zapojení vývojáře, čímž zajistíte rychlé a nezávislé aktualizace webu.
Proč provozovat Vvveb CMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.