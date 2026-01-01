Implementujte Spice AI jedním kliknutím.
Přenosný engine založený na Rustu pro SQL dotazy, vyhledávání a inferenci LLM pro agenty AI s datovou základnou.
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Co všechno můžete s produktem Spice AI vytvořit
Spice je open-source runtime pro datovou a AI infrastrukturu, který kombinuje federované SQL dotazy, vektorové vyhledávání a inferenci LLM do jednoho procesu v Rustu. Postavený na Apache DataFusion, Arrow a DuckDB, se připojuje k desítkám zdrojů — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka a dalším — a lokálně materializuje horká data pro subsekundovou analýzu přímo u vaší aplikace.
Vlastní hostování Spice na vašem VPS poskytuje AI agentům a RAG pipeline jediný koncový bod SQL a HTTP nad federovanými daty bez poplatků za cloud za dotaz nebo odesílání citlivých záznamů do spravované služby. Datové sady, akcelerace, embeddings a modely jsou všechny deklarovány v jediném manifestu spicepod.yaml.
Hlavní funkce Spice AI
Federované SQL jádro
Dotazujte se na Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks a desítky dalších zdrojů společně prostřednictvím jediného koncového bodu SQL poháněného Apache DataFusion.
Zrychlení lokálních dat
Materializujte aktivní datové sady do Arrow, DuckDB nebo SQLite vedle vaší aplikace pro obsluhu analytických dotazů s latencí v řádu milisekund.
Integrovaná LLM inference
Spouštějte modely chatu a vkládání s otevřenou váhou prostřednictvím HTTP API kompatibilního s OpenAI přímo uvnitř běhového prostředí, není vyžadován žádný samostatný modelový server.
AI vyhledávání a RAG
Kombinujte vyhledávání vektorové podobnosti s filtry SQL v jednom dotazu k zajištění generování rozšířeného o vyhledávání, založeného na vašich živých provozních datech.
Arrow Flight gRPC
Streamujte velké sady výsledků analytickým klientům s Apache Arrow s nulovou kopií přes Flight pro vysokorychlostní přístup k datům společně s REST API.
Deklarativní spicepods
Definujte datové sady, akcelerace, modely a plány obnovy v jediném manifestu YAML, který je verzovatelný a reprodukovatelný napříč prostředími.
Proč provozovat Spice AI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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