Implementujte Twingate Connector v jednoklikové instalaci.
Konektor pro přístup k síti s nulovou důvěrou, který zabezpečuje přístup k soukromým zdrojům bez vystavení portů nebo správy sítí VPN.
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Co všechno můžete s produktem Twingate Connector vytvořit
Twingate Connector je lokální komponenta platformy Twingate pro síťový přístup s nulovou důvěrou (ZTNA). Běží na vašem VPS a navazuje šifrované tunely pouze pro odchozí komunikaci do cloudového relé Twingate — nejsou vyžadována žádná příchozí pravidla firewallu, žádné otevřené porty a žádná konfigurace klienta VPN pro váš tým.
Vlastní hostování konektoru na VPS jej umístí blízko vašich soukromých zdrojů, což umožňuje řízení přístupu založené na identitě na úrovni zdrojů. Pouze ověření a autorizovaní uživatelé na schválených zařízeních mohou přistupovat k chráněným službám, čímž nahrazují neřízený růst tradičních VPN politikami přístupu pro jednotlivé aplikace.
Hlavní funkce Twingate Connector
Žádné otevřené příchozí porty
Konektor používá pouze odchozí připojení, takže váš VPS nikdy nepotřebuje pravidla příchozího firewallu, která by odhalila obvod vaší sítě.
Přístup založený na identitě
Rozhodnutí o přístupu jsou vynucována pro každý zdroj a pro každého uživatele, čímž nahrazují široký přístup k VPN na úrovni sítě podrobnými zásadami.
Důvěra zařízení
Vyžadujte kontroly stavu zařízení před udělením přístupu, abyste zajistili, že k chráněným zdrojům budou mít přístup pouze spravovaná a vyhovující zařízení.
Jednoduché nasazení
Nasaďte během několika minut pouze s názvem sítě a přístupovým tokenem – žádná složitá konfigurace VPN serveru ani správa PKI.
Proč provozovat Twingate Connector u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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