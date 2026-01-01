Nasaďte ShipShipShip s instalací na jedno kliknutí.
Lehká samoobslužná platforma pro záznam změn a plánování vývoje s hlasováním komunity, reakcemi emoji a automatizací newsletterů.
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Co všechno můžete s produktem ShipShipShip vytvořit
ShipShipShip je open-source aplikace pro záznam změn a plán rozvoje, která pomáhá produktovým týmům sdílet aktualizace a shromažďovat zpětnou vazbu od komunity na jednom místě. Postavená na SvelteKit a Go, kombinuje vyleštěný veřejný záznam změn s administrátorským panelem ve stylu kanbanu, kde každé vydání, oprava a nadcházející nápad jsou zobrazeny vedle hlasů a reakcí, které si vysloužily.
Vlastní hostování ShipShipShip na vašem VPS udržuje seznamy odběratelů, přihlašovací údaje SMTP a data zpětné vazby pod vaší vlastní kontrolou, odstraňuje cenovou politiku za uživatele u hostovaných alternativ a umožňuje vám přizpůsobit veřejnou stránku prostřednictvím instalovatelných témat, která odpovídají vašemu produktu.
Hlavní funkce ShipShipShip
Komunitní hlasování
Návštěvníci hlasují o navrhovaných funkcích, aby tým mohl upřednostnit plán podle skutečné poptávky namísto interních odhadů.
Emoji reakce
Osm typů reakcí umožňuje čtenářům reagovat na každý záznam, čímž poskytují jednoduchou zpětnou vazbu, aniž by je nutili projít registračním procesem.
Kanban Plán rozvoje
Přetahovací nástěnka s přizpůsobitelnými stavy zajišťuje viditelnost každé navržené, rozpracované a dokončené položky pro celý tým.
Automatizace newsletteru
Newslettery podporované protokolem SMTP se spouštějí automaticky, když se změní stav položky, takže odběratelé se dozvědí o vydáních bez ručního odesílání.
Instalovatelné motivy
Systém témat řízený manifestem odděluje administrační panel od veřejného seznamu změn, takže můžete přesně sladit branding vašeho produktu.
RESTful API
Kompletní REST API pro události, reakce, hlasování a odběratele newsletteru usnadňuje integraci s nástroji CI/CD nebo marketingovými nástroji.
Proč provozovat ShipShipShip u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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