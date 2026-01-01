Implementujte GLPI jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu IT majetku a help desk pro sledování infrastruktury a správu tiketů podpory.
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Co všechno můžete s produktem GLPI vytvořit
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) je komplexní open-source platforma pro správu IT služeb, která kombinuje správu majetku, správu tiketů helpdesku, sledování softwarových licencí a řízení změn v jediné webové aplikaci. Podporuje více než 70 jazyků a ekosystém pluginů s více než 150 rozšířeními, přizpůsobující se IT operacím jakékoli velikosti.
Vlastní hostování GLPI na vašem VPS odstraňuje náklady na licence na uživatele a udržuje citlivá data IT infrastruktury pod organizační kontrolou. Toto nasazení zahrnuje MariaDB pro spolehlivé úložiště. Po nasazení dokončete průvodce nastavením ve vašem prohlížeči pomocí databázových přihlašovacích údajů zobrazených během procesu nasazení.
Hlavní funkce GLPI
Inventář IT aktiv
Sledujte servery, pracovní stanice, mobilní zařízení, síťové vybavení a softwarové licence v centralizovaném inventáři s automatickým zjišťováním.
Tiketování zákaznické podpory
Spravujte uživatelské požadavky, incidenty a žádosti o změnu pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, sledování SLA a e-mailových oznámení.
Správa softwarových licencí
Monitorujte využití licencí, sledujte dodržování předpisů a optimalizujte náklady na software v rámci celé vaší organizace.
Znalostní báze
Zdokumentujte řešení a vytvářejte samoobslužné zdroje, aby uživatelé mohli vyřešit běžné problémy, aniž by otevírali tikety.
Tržiště pluginů
Rozšiřte GLPI o 150+ komunitních pluginů pokrývajících integrace, reportování a specializované pracovní postupy ITSM.
Proč provozovat GLPI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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