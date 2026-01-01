Implementujte Inngest jedním kliknutím.
Platforma pro orchestraci workflow pro spouštění spolehlivých funkcí na pozadí, plánovaných úloh a AI workflow.
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Co všechno můžete s produktem Inngest vytvořit
Inngest je open-source engine pro orchestraci pracovních postupů, který vám umožňuje psát spolehlivé funkce na pozadí, pracovní postupy řízené událostmi a plánované úlohy přímo ve vašem aplikačním kódu. Automaticky zpracovává opakování, souběžnost, omezování a logiku krokových funkcí, čímž udržuje váš aplikační kód zaměřený na obchodní logiku namísto infrastrukturních záležitostí.
Vlastní hostování Inngestu na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad prováděním, daty a konfigurací. Dodává se s vestavěnou perzistencí SQLite a frontou v paměti, takže můžete spustit celou platformu bez potřeby externí databáze nebo služeb message brokeru.
Hlavní funkce Inngest
Spolehlivé úlohy na pozadí
Spouštějte úlohy na pozadí s automatickými opakováními, exponenciálním ústupem a vestavěným zpracováním chyb – není potřeba žádná další infrastruktura.
Pracovní postupy Step Function
Vytvářejte vícekrokové pracovní postupy, kde je každý krok jednotlivě zopakován a ukládán do mezipaměti, díky čemuž je komplexní orchestrace odolná vůči přechodným selháním.
Provedení řízené událostmi
Spouštějte funkce z událostí aplikace pomocí jednoduchého klíče události, což umožňuje dekuplované, reaktivní architektury napříč službami.
AI podpora pracovního postupu
Orchestrujte dlouhotrvající AI pipeline s vestavěnou podporou pro limity souběžnosti, omezování rychlosti a kontrolní body na úrovni kroku.
Integrovaný vývojový server
Vyvíjejte a testujte pracovní postupy lokálně s plnohodnotným uživatelským rozhraním (UI), které v reálném čase zobrazuje historii událostí, spuštění funkcí a trasování kroků.
Proč provozovat Inngest u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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