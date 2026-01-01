Implementujte Maxun s instalací na jedno kliknutí.
Open-source no-code platforma pro přeměnu jakéhokoli webu na strukturované, automatizované pracovní postupy pro extrakci dat.
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Co všechno můžete s produktem Maxun vytvořit
Maxun je open-source no-code platforma pro webová data, která vám umožňuje extrahovat, scrapovat, procházet a vyhledávat na webu bez nutnosti psaní kódu. Pomocí vizuálního rekordéru jednoduše procházíte webovou stránku a Maxun promění vaše akce v opakovaně použitelného extrakčního robota — nejsou vyžadovány žádné programovací znalosti. Extrakce poháněná AI vám umožňuje popsat jednoduchým jazykem, jaká data chcete, a nechat si je automaticky načíst.
Vlastní hosting Maxunu na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi seškrabanými daty, plánováním a integracemi. Platforma podporuje export do Google Sheets, Airtable a webhooků a zahrnuje kompletní SDK a CLI pro vývojáře, kteří chtějí jít dál. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro perzistenci dat a MinIO pro ukládání souborů, což vám poskytuje kompletní, produkčně připravené nastavení.
Hlavní funkce Maxun
Záznamník bez kódu
Zaznamenejte své akce prohlížení jednou a Maxun je převede na opakovatelný extrakční robot – není potřeba žádný kód.
Extrakce dat AI
Popište požadovaná data přirozeným jazykem a nechte extrakci poháněnou LLM, aby je pro vás vyhledala a strukturovala.
Procházení webu
Automaticky procházejte celé webové stránky, nacházejte a extrahujte obsah z každé relevantní stránky v rámci definovaného rozsahu.
Naplánovaná spuštění
Nastavte roboty tak, aby běželi podle plánu a doručovali čerstvá strukturovaná data do vámi zvoleného cíle bez ručního zásahu.
Flexibilní integrace
Exportujte extrahovaná data přímo do Google Sheets, Airtable nebo jakéhokoli koncového bodu webhooku s vestavěnou podporou integrace.
Proč provozovat Maxun u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.