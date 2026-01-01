Nasaďte Shelfmark instalací jedním kliknutím.
Platforma pro vyhledávání knih a audioknih s vlastním hostingem, která vyhledává a stahuje tituly z více zdrojů do vaší knihovny.
Vyberte si VPS balíček pro Shelfmark
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Shelfmark vytvořit
Shelfmark je webová aplikace s vlastním hostingem, která současně vyhledává knihy a audioknihy z více zdrojů — včetně webových katalogů, torrentových indexerů, Usenetu a IRC kanálů — a doručuje výsledky do vašeho lokálního správce knihovny. Podporuje víceuživatelský přístup s vestavěným systémem požadavků, takže členové domácnosti mohou procházet a odesílat požadavky na stažení, aniž by vyžadovali samostatné účty pro každou integraci.
Shelfmark se integruje s Calibre, Calibre-Web, Grimmory a Audiobookshelf pro přidání stažených titulů přímo do vaší stávající knihovny. Veškerá konfigurace a historie jsou uloženy v jediné databázi SQLite uvnitř konfiguračního adresáře — není vyžadována žádná externí databázová služba.
Hlavní funkce Shelfmark
Vícezdrojové hledání knih
Prohledávejte webové katalogy, torrentové indexery, Usenet a IRC kanály současně a porovnávejte výsledky z jednotného rozhraní.
Integrace správce knihovny
Připojte se k Calibre, Calibre-Web, Grimmory nebo Audiobookshelf a směrujte stažené knihy přímo do vaší stávající knihovny.
Víceuživatelský systém požadavků
Členové domácnosti mohou procházet výsledky vyhledávání a odesílat žádosti o stažení prostřednictvím svých účtů, aniž by měli přímý přístup ke stahovacím klientům.
Flexibilní ověřování
Vyberte si z možností bez ověřování, vestavěných uživatelských účtů, hlaviček reverzního proxy nebo OIDC tak, aby to odpovídalo vašim požadavkům na zabezpečení sítě.
Samostatné nasazení
SQLite ukládá veškerou konfiguraci a historii do konfiguračního svazku – ke spuštění Shelfmarku není potřeba žádná externí databázová služba.
Proč provozovat Shelfmark u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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