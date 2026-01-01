Nasaďte CVAT instalací jedním kliknutím.
Open-source webový nástroj pro anotování obrázků a videí ve velkém měřítku pro týmy počítačového vidění.
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Co všechno můžete s produktem CVAT vytvořit
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) je platforma pro anotaci založená na prohlížeči, vytvořená speciálně pro označování obrázků, videí a 3D mračen bodů, používaných k trénování modelů počítačového vidění. Na rozdíl od univerzálních aplikací pro označování je každá funkce vyladěna pro pracovní postupy ML inženýrů: interpolace klíčových snímků pro video, poloautomatická segmentace, předběžné označování s asistencí modelu a procesy revize/QA pro distribuované týmy anotátorů.
Vlastní hostování CVAT na vašem vlastním VPS udržuje tréninkové datové sady, nezpracované snímky a metadata projektu uvnitř vaší infrastruktury, namísto nahrávání citlivých dat do SaaS třetí strany. Původně vyvinuto společností Intel a nyní udržováno společností CVAT.ai, pohání procesy označování v tisících týmů počítačového vidění po celém světě.
Hlavní funkce CVAT
Označování obrázků a videí
Ohraničující rámečky, polygony, lomené čáry, klíčové body, kvádry a sémantické masky napříč statickými snímky i video sekvencemi s interpolací klíčových snímků.
AI-asistovaná anotace
Interaktivní segmentace, předznačování s asistencí modelu a podpora sledování snižují počet ručních kliknutí spuštěním detekčních a modelů ve stylu SAM přímo v aplikaci.
Týmové pracovní postupy
Hierarchie projektů, úkolů a úloh s rolemi anotátorů, revizorů a manažerů a zprávy o kontrole kvality pro distribuované týmy pro označování.
Otevřené formáty datových sad
Import a export formátů COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images a tuctu dalších datových sad již v základu.
Kvalita a shoda
Vestavěné zprávy o kvalitě, porovnání se skutečností a konsenzuální úlohy zachytí posun v anotacích dříve, než se špatné štítky dostanou do trénování modelu.
REST API a SDK
Plné REST API a oficiální Python SDK plus CLI vám umožní integrovat CVAT do stávajících MLOps pipeline a automatizovat operace se sadami dat.
Proč provozovat CVAT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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