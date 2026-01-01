Nasaďte CoreControl s instalací na jedno kliknutí.
Dashboard pro vlastní infrastrukturu, určený ke správě serverů, monitorování dostupnosti aplikací a vizualizaci síťové topologie.
Vyberte si VPS balíček pro CoreControl
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CoreControl vytvořit
CoreControl je self-hostovaný dashboard infrastruktury, který týmům a jednotlivcům poskytuje jednotný přehled o jejich serverovém vybavení. Sleduje detaily serverového hardwaru, monitoruje dostupnost aplikací s historickými záznamy o dostupnosti, generuje síťové diagramy a zobrazuje metriky CPU, RAM a disku v reálném čase, shromážděné lehkým doprovodným agentem.
Na rozdíl od hostovaných monitorovacích služeb běží CoreControl kompletně na vašem vlastním VPS a ukládá všechna data do lokální databáze PostgreSQL. Týmy mohou organizovat servery a aplikace do skupin, přiřazovat role Vlastník, Administrátor nebo Uživatel a sledovat stav infrastruktury, aniž by odesílaly data třetím stranám.
Hlavní funkce CoreControl
Inventář serverového hardwaru
Přidejte a organizujte všechny své servery s hardwarovými specifikacemi, indikátory stavu a rychlými odkazy na ovládací panely z jednoho ovládacího panelu.
Monitorování dostupnosti aplikace
Sledujte, zda jsou vlastní hostované služby v reálném čase v provozu nebo mimo provoz, s historickými záznamy o dostupnosti a upozorněními.
Odlehčený agent metrik
Doprovodný agent založený na Go shromažďuje využití CPU, RAM a disku z každého serveru a odesílá metriky na centrální řídicí panel bez náročných závislostí.
Vizualizace sítě
Generujte vizuální síťové vývojové diagramy k dokumentaci a pochopení toho, jak se vaše servery a služby propojují napříč vaší infrastrukturou.
Role týmu a přístup
Pozvěte členy týmu a přiřaďte role Vlastník, Administrátor nebo Uživatel, abyste mohli kontrolovat, kdo může spravovat infrastrukturu a prohlížet monitorovací zprávy.
Proč provozovat CoreControl u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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