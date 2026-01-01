Implementujte SearXNG jedním kliknutím.
Metavyhledávač respektující soukromí, který shromažďuje výsledky z desítek zdrojů, aniž by ukládal dotazy nebo sledoval uživatele.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SearXNG vytvořit
SearXNG je metavyhledávač zaměřený na ochranu soukromí, který současně dotazuje Google, Bing, DuckDuckGo a desítky dalších poskytovatelů vyhledávání, vrací agregované výsledky, aniž by vytvářel uživatelský profil nebo ukládal historii vyhledávání. Na rozdíl od komerčních vyhledávačů, které monetizují dotazy prostřednictvím profilování a cílení reklam, SearXNG poskytuje nefiltrovaný přístup k informacím na webu.
Vlastní hosting znamená, že vaše vyhledávání prochází infrastrukturou, kterou ovládáte, namísto veřejných instancí provozovaných neznámými stranami. Vy rozhodujete, kteří poskytovatelé vyhledávání jsou zahrnuti, jak jsou výsledky filtrovány a kdo má přístup k vaší instanci — aniž byste se spoléhali na sdílené komunitní servery, které mohou zaznamenat výpadky nebo omezení rychlosti.
Hlavní funkce SearXNG
Žádné protokolování dotazů
Vyhledávání se nikdy neukládají ani se nespojují s vaší identitou, čímž se eliminuje profilování a sledování chování, které je vlastní komerčním vyhledávačům.
Vícezdrojová agregace
Dotazuje se současně na desítky vyhledávačů, čímž snižuje zaujatost výsledků a poskytuje širší pokrytí než jakýkoli jednotlivý poskytovatel.
Konfigurovatelné motory
Vyberte si přesně, které poskytovatele vyhledávání zahrnout nebo vyloučit, a přizpůsobte si tak kombinaci výsledků svým výzkumným potřebám a preferencím ochrany soukromí.
Kategorie Hledat
Vyhrazené kategorie vyhledávání pro web, obrázky, video, zprávy a specializované zdroje zajišťují, že výsledky jsou relevantní pro typ obsahu, který potřebujete.
Žádné soubory cookie ani sledování
Funguje bez souborů cookie nebo sledovacích skriptů, díky čemuž je vhodný pro výzkum citlivý na soukromí a použití v omezených prostředích.
Proč provozovat SearXNG u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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