Implementujte phpBB jedním kliknutím.
Klasická open-source PHP nástěnka pro vytváření strukturovaných diskusních fór a online komunit.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem phpBB vytvořit
phpBB je nejpoužívanější open-source fórová platforma na webu, která již více než dvě desetiletí pohání statisíce komunit. Je postaveno v PHP a zaměřuje se na tradiční struktury kategorií a subfór, poskytuje moderátorům detailní kontrolu nad oprávněními, uživatelskými skupinami a tokem diskusí, aniž by záviselo na cloudových službách nebo licencování na uživatele.
Vlastní hosting phpBB na vašem VPS udržuje každý příspěvek, uživatelský účet a přílohu pod vaší kontrolou, s plným přístupem k databázi, souborovému systému a tisícům bezplatných rozšíření a stylů udržovaných komunitou phpBB.
Hlavní funkce phpBB
Podrobná oprávnění
Konfigurujte práva pro čtení, psaní příspěvků a moderování pro každé fórum, uživatelskou skupinu nebo individuální účet pro detailní kontrolu komunity.
Ekosystém rozšíření
Tisíce bezplatných komunitních rozšíření přidávají nástroje SEO, anti-spam, sociální přihlášení a další, aniž by se dotkly základního kódu.
Vlastní styly a šablony
Vyměňte výchozí styl prosilver za komunitní šablony nebo si vytvořte vlastní vzhled pomocí systému šablon phpBB založeného na Twigu.
Integrované moderační nástroje
Varujte, zakažte, uzamkněte, rozdělte a slučte témata pomocí vyhrazeného ovládacího panelu moderátora a podrobného protokolu auditu.
Vícejazyčná podpora
Více než 60 oficiálních jazykových balíčků vám umožňuje provozovat fóra ve vašem rodném jazyce nebo provozovat vícejazyčné komunity.
BBCode a přílohy
Klasické formátování BBCode a přílohy souborů a obrázků zajišťují, že příspěvky jsou povědomé dlouholetým uživatelům fóra.
Proč provozovat phpBB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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