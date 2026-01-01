Implementujte Jitsi Meet jedním kliknutím.
Samostatně hostovaná platforma pro videokonference se sdílením obrazovky, end-to-end šifrováním a bez poplatků za účastníka – alternativa k Zoomu.
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Co všechno můžete s produktem Jitsi Meet vytvořit
Jitsi Meet je bezplatná, open-source platforma pro videokonference, která běží zcela v prohlížeči pomocí WebRTC, bez nutnosti pluginů, aplikací nebo účtů pro účastníky. Jitsi Meet, vyvinutý týmem stojícím za populární veřejnou službou meet.jit.si a používaný společností 8x8 v jejich komerční cloudové platformě, podporuje HD video, sdílení obrazovky, end-to-end šifrování, nahrávání, živé vysílání na YouTube, zvedání rukou, ankety, breakout místnosti a živé titulky ihned po instalaci.
Vlastní hostování Jitsi Meet na vašem vlastním VPS poskytuje organizacím a komunitám neomezené minuty schůzek pro neomezený počet účastníků, přičemž každý audio a video stream je směrován vaší vlastní infrastrukturou, namísto aby procházel přes SaaS třetí strany, která by mohla změnit ceny, omezit šířku pásma nebo analyzovat metadata schůzek.
Hlavní funkce Jitsi Meet
Videohovory pouze v prohlížeči
Účastníci se připojí z jakéhokoli moderního prohlížeče bez instalace softwaru, pluginů nebo vytváření účtů – sdílejte URL a konference začnou okamžitě.
Sdílení obrazovky a nahrávání
Sdílejte aplikace, karty prohlížeče nebo celé obrazovky během hovorů, s volitelným nahráváním schůzky a živým streamováním na YouTube nebo na jiné koncové body RTMP.
Koncové šifrování
Volitelné E2EE pro hovory jeden na jednoho a malé skupinové schůzky udržuje audio a video streamy šifrované od odesílatele k příjemci, a to i ze samotného serveru.
Dělicí místnosti a ankety
Rozdělte větší schůzky do menších diskusních skupin, spouštějte živá hlasování, zvedejte ruce a používejte reakce pro interaktivní dynamiku konference.
Živé titulky a telefonické připojení
Volitelná integrace s Jigasi pro vytáčení SIP a živé titulky zpřístupňuje schůzky volajícím z telefonu a účastníkům, kteří potřebují přepisy.
Bez poplatků za uživatele
Hostujte neomezené schůzky s neomezeným počtem účastníků na svém vlastním VPS – žádné poplatky za účastníka, žádné časové limity schůzek, žádné výzvy k upgradu.
Proč provozovat Jitsi Meet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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