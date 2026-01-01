Nasaďte OpenPanel jedním kliknutím.
Open-source analytika produktů s prioritou soukromí, včetně sledování událostí, uživatelských trychtýřů, přehrávání relací a řídicích panelů v reálném čase.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenPanel vytvořit
OpenPanel je platforma pro vlastní analytiku vytvořená pro produktové týmy, které chtějí hloubkové přehledy jako Mixpanel, ale bez cenového modelu SaaS nebo vystavení dat třetím stranám. Sleduje vlastní události, vytváří uživatelské profily a poskytuje dashboardy v reálném čase, které pokrývají trychtýře, kohorty, výsledky A/B testů a záznamy relací – vše z jednoho rozhraní.
Nasazení na vašem vlastním VPS dává nezpracovaná data událostí plně pod vaši kontrolu. Nejsou zde žádné poplatky za událost, žádné limity vzorkování a není třeba směrovat uživatelská data přes externí služby. ClickHouse pohání analytický backend, takže dashboardy zůstávají responzivní, jak roste objem vašich událostí.
Hlavní funkce OpenPanel
Řídicí panely v reálném čase
Sledujte živé přenosy událostí a klíčové metriky produktů okamžitě, bez prodlevy mezi akcemi uživatelů a aktualizacemi řídicího panelu.
Analýza nálevky
Definujte vícekrokové konverzní trychtýře, abyste přesně zjistili, kde uživatelé vypadávají z vašich produktových toků.
Přehrávání relace
Zaznamenávejte a přehrávejte jednotlivé uživatelské relace s vestavěnými ovládacími prvky ochrany soukromí pro maskování citlivých vstupních polí.
Kohorta a retence
Seskupte uživatele podle sdíleného chování nebo atributů a měřte, jak se mění angažovanost v průběhu časových období.
A/B testování
Sledujte varianty experimentů přímo v OpenPanelu, abyste změřili dopad na konverze bez externích experimentálních nástrojů.
Sledování bez souborů cookie
Sledování událostí bez otisků prstů a bez souborů cookie zajišťuje, že vaše analytika je v souladu s GDPR, aniž by vyžadovalo bannery se souhlasem s používáním souborů cookie.
Proč provozovat OpenPanel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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