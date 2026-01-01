Implementujte Tolgee jedním kliknutím.
Open-source lokalizační platforma s kontextovým editováním a integracemi SDK pro překlad aplikací do více jazyků.
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Co všechno můžete s produktem Tolgee vytvořit
Tolgee je open-source platforma pro lokalizaci a správu překladů, která umožňuje vývojovým týmům spravovat všechny jejich překladové klíče aplikací na jednom místě. Její hlavní funkcí je in-context editace – překladatelé mohou upravovat řetězce přímo v běžící aplikaci, aniž by se dotkli souborů s kódem.
Vlastní hostování Tolgee na VPS udržuje všechna překladová data pod vaší kontrolou a eliminuje poplatky za řetězec nebo za uživatele, které jsou běžné u SaaS alternativ. SDK pro React, Angular, Vue a další frameworky se integrují přímo s platformou a REST API podporuje automatizaci CI/CD pipeline.
Hlavní funkce Tolgee
Editace v kontextu
Překladatelé mohou upravovat řetězce přímo ve vašem živém rozhraní aplikace, což eliminuje potřebu prohledávat klíčové soubory.
Vícejazyčná správa
Spravujte všechny překladové klíče a jejich hodnoty napříč všemi cílovými jazyky z jednoho organizovaného panelu.
Framework SDK
Oficiální SDK pro React, Angular, Vue a Svelte integrují Tolgee přímo do vašeho procesu sestavování aplikace.
Strojový překlad
Automaticky předvyplňovat překlady pomocí Google Translate, DeepL nebo AWS Translate k urychlení lokalizačních pracovních postupů.
REST API a CLI
Automatizujte importy a exporty překladů v CI/CD pipelinech pomocí REST API nebo nástroje příkazového řádku.
Proč provozovat Tolgee u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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