Implementujte Homebridge s instalací jedním kliknutím.
Lehký HomeKit most, který prostřednictvím pluginů připojuje zařízení chytré domácnosti jiných značek než Apple k Siri a aplikaci Apple Domácnost.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Homebridge vytvořit
Homebridge je odlehčený server Node.js, který emuluje API iOS HomeKit a umožňuje ovládání Siri a integraci s aplikací Domácnost pro tisíce zařízení, která nativně nepodporují ekosystém Apple. S více než 2 000 komunitně vyvinutými pluginy propojuje chytrá světla, termostaty, kamery a bezpečnostní systémy od značek jako Ring, Nest, TP-Link a Tuya do jednotného prostředí HomeKit.
Provozování Homebridge na VPS zajišťuje dostupnost 24 hodin denně pro vaše automatizace HomeKit bez ohledu na místní napájení nebo síťové podmínky, s trvalou konfigurací pluginů a spolehlivým vzdáleným přístupem odkudkoli na světě.
Hlavní funkce Homebridge
Více než 2 000 pluginů zařízení
Komunitní pluginy pokrývají prakticky všechny značky a protokoly chytré domácnosti, což vám umožňuje přidat jakékoli zařízení do HomeKitu bez nutnosti výměny hardwaru.
Uživatelské rozhraní konfigurace webu
Homebridge Config UI X poskytuje webové rozhraní pro instalaci pluginů, správu zařízení a prohlížení protokolů bez přístupu přes příkazový řádek.
Podřízený režim mostu
Izolujte pluginy do samostatných podřízených mostů, abyste zabránili tomu, že jeden špatně fungující plugin způsobí pád celého vašeho nastavení HomeKit.
Automatické aktualizace pluginů
Objevujte, instalujte a aktualizujte pluginy přímo z webového uživatelského rozhraní, abyste udrželi integrace zařízení aktuální bez ručních SSH relací.
Zálohování a obnova
Vestavěná funkce zálohování chrání konfigurace vašich pluginů a data pro párování HomeKit před náhodnou ztrátou.
Proč provozovat Homebridge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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