Implementujte GitIngest jedním kliknutím.
Vývojářský nástroj, který převádí Git repozitáře do optimalizovaných textových formátů připravených pro analýzu AI a LLM.
Vyberte si VPS balíček pro GitIngest
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GitIngest vytvořit
GitIngest propojuje tradiční kódové báze a vývojové procesy s podporou umělé inteligence tím, že přeměňuje celé Git repozitáře na strukturovaný text efektivní z hlediska tokenů, který jazykové modely dokážou efektivně zpracovat. Extrahuje kód s inteligentním formátováním, respektuje pravidla .gitignore a poskytuje odhady počtu tokenů, aby vývojáři mohli plánovat náklady na API před odesláním velkých extraktů.
Vlastní hostování GitIngestu zajišťuje, že proprietární zdrojový kód nikdy neprochází externími servery. Na rozdíl od veřejné služby, vaše vlastní instance nemá žádné limity, což umožňuje neomezené zpracování repozitářů pro týmy s vysokými nároky na vývoj s podporou umělé inteligence.
Hlavní funkce GitIngest
Převod úložiště na LLM
Převádí celé Git repozitáře na strukturovaný text optimalizovaný pro jazykové modely, zachovávající kontext kódu bez ručního kopírování a vkládání.
Odhad počtu tokenů
Zobrazuje počty tokenů a statistiky velikosti výtažku před odesláním do LLM API, což pomáhá s předběžným odhadem nákladů.
Podpora soukromých úložišť
Integrace osobního přístupového tokenu pro GitHub umožňuje bezpečné zpracování soukromých a proprietárních repozitářů.
Selektivní extrakce
Extrahujte konkrétní adresáře nebo moduly pro cílenou analýzu AI, namísto odesílání celé velké kódové základny.
Chytré filtrování
Automaticky vylučuje binární soubory a respektuje pravidla gitignore pro vytvoření čistého, relevantního textového výstupu.
Proč provozovat GitIngest u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.