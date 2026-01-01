Implementujte Cockpit CMS jedním kliknutím.
Lehký API-first bezhlavý CMS pro vývojáře, kteří potřebují flexibilní modelování obsahu bez režie monolitického CMS.
Vyberte si VPS balíček pro Cockpit CMS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Cockpit CMS vytvořit
Cockpit je moderní headless systém pro správu obsahu, vytvořený pro vývojářské pracovní postupy. Poskytuje čisté, intuitivní rozhraní pro definování typů obsahu, kolekcí a singletonů a poté automaticky generuje rozhraní API RESTful a GraphQL pro každý model obsahu – není vyžadován žádný vlastní kód API. Jeho nízká náročnost znamená rychlejší nasazení a nižší spotřebu zdrojů ve srovnání s tradičními platformami CMS.
Vlastní hostování Cockpitu na vašem VPS udržuje redakční obsah, uživatelská data a tokeny API v rámci vaší vlastní infrastruktury. Zachováváte si plnou kontrolu nad limity rychlosti API, ověřováním a úložištěm, zatímco doručujete obsah do jakéhokoli front-end frameworku – React, Vue, Angular, mobilních aplikací nebo generátorů statických stránek, jako jsou Next.js a Gatsby.
Hlavní funkce Cockpit CMS
Doručování obsahu s prioritou API
Každá sbírka obsahu automaticky získá REST a GraphQL koncové body, připravené pro napojení jakékoli front-endové nebo mobilní aplikace.
Pružné modelování obsahu
Definujte vlastní typy polí, vnořené struktury a vztahy mezi obsahem, aniž byste museli psát migrace schématu.
Vícejazyčná podpora
Spravujte lokalizovaný obsah nativně pro mezinárodní weby bez dalších pluginů nebo externích překladatelských služeb.
Oprávnění založená na rolích
Přiřaďte detailní úrovně přístupu editorům, přispěvatelům a klientům API, aby každá role měla přístup pouze k tomu, k čemu má.
Integrace webhooku
Spouštějte automatizované pracovní postupy a zneplatnění mezipaměti při změnách obsahu pomocí konfigurovatelných webhookových koncových bodů.
Proč provozovat Cockpit CMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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