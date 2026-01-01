Nasaďte GreptimeDB jedním kliknutím.
Open-source jednotná databáze pro pozorovatelnost metrik, logů a trasování s SQL a PromQL na jediném enginu.
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Co všechno můžete s produktem GreptimeDB vytvořit
GreptimeDB je open-source databáze pro pozorovatelnost postavená v Rustu, která ukládá metriky, logy a trasování jako široké události v jediném sloupcovém enginu. Jedna databáze nahrazuje typické trio Prometheus, Loki a Elasticsearch, což vám umožňuje spojovat signály v SQL a obsluhovat dashboardy, upozornění a agenty AI z jednoho backendu namísto tří.
Vlastní hostování GreptimeDB na vašem vlastním VPS udržuje telemetrii s vysokou kardinalitou pod vaší kontrolou bez fakturace SaaS za každý datový bod, a stejná instance komunikuje pomocí Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL a InfluxDB line protocol — takže stávající sběrače a dashboardy se připojí bez přepisování.
Hlavní funkce GreptimeDB
Jednotný datový model
Ukládejte metriky, protokoly a trasování jako časově označené široké události v jednom sloupcovém enginu a spojujte napříč signály pomocí čistého SQL.
SQL a PromQL
Dotazujte se na stejná data pomocí SQL pro analýzy a PromQL pro pravidla upozornění Grafana – není potřeba žádná samostatná dotazovací vrstva ani překladová úroveň.
Nativní OpenTelemetry
Ingestujte OTLP pro metriky, logy a trasování přímo, bez exportních sidecarů nebo SDK specifických pro dodavatele mezi vašimi službami a databází.
Široká podpora protokolů
Přijímat Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push a klienty MySQL nebo PostgreSQL na stejné instanci pro bezproblémové migrace.
Integrovaný webový dashboard
Prozkoumejte tabulky, spouštějte dotazy SQL a PromQL a kontrolujte stav clusteru z vestavěného webového uživatelského rozhraní, aniž byste museli instalovat samostatný frontend.
Objektové úložiště připraveno
Nakonfigurujte S3, GCS nebo Azure Blob jako primární úložiště s lokální diskovou mezipamětí pro snížení nákladů na dlouhodobé uchovávání u telemetrie s vysokým objemem dat.
Proč provozovat GreptimeDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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